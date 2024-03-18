В Украине вырастут пенсии с 25 лет: в ПФУ назвали размер надбавки

В Черновицкой области средний размер повышения будет на уровне 245 гривен, тогда как максимальный достигнет 1500 гривен, рассказала заместитель начальника управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда в регионе Анна Московчук.

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С 25 марта в Украине произойдет повышение пенсий. Размер надбавки для каждого пенсионера будет разный. Об этом сообщила заместитель начальника управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда в Черновицкой области Анна Московчук в комментарии "Суспільне".

Перерасчет пенсий произойдет из-за повышения прожиточного минимума и увеличения средней зарплаты. Размер надбавки зависит от возраста, страхового стажа и зарплаты. В частности, средний размер повышения в Черновицкой области составляет 245 гривен, а максимальный — 1500 гривен.

Анна Московчук рассказала, что минимальные пенсии в среднем увеличили на 8%. А именно 3370 гривен для мужчин со стажем 35 лет и женщин 30 лет, достигших 65-летнего возраста. Минимальная сумма выплат в 3240 гривен для пенсионеров от 75 лет, которые имеют стаж в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Однако в случае достижения 80-летнего возраста эта сумма увеличивается до 3370 гривен.

Кроме этого, на 290 гривен вырастет гарантированная минимальная выплата для 175 тысяч пенсионеров в регионе.

В ПФУ добавили, что ожидается рост пенсий военнослужащих. Выплаты пересчитали с применением коэффициента повышения средней зарплаты в 2024 году.

Напомним, в Украине по новой модели будут считать пенсии. В частности, выплаты будут состоять из двух частей — социальной (базовой) и индивидуальной (персональной).

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно. Для этого нужно подать определенные документы в Пенсионный фонд.