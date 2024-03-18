В Україні зростуть пенсії з 25 років: у ПФУ назвали розмір надбавки

У Чернівецькій області середній розмір підвищення буде на рівні 245 гривень, тоді як максимальний досягне 1500 гривень, розповіла заступниця начальника управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду в регіоні Ганна Московчук.

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З 25 березня в Україні відбудеться підвищення пенсій. Розмір надбавки для кожного пенсіонера буде різний. Про це повідомила заступниця начальника управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду в Чернівецькій області Ганна Московчук у коментарі "Суспільне".

Перерахунок пенсій відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму та збільшення середньої зарплати. Розмір надбавки залежить від віку, страхового стажу та зарплатні. Зокрема, середній розмір підвищення у Чернівецькій області складає 245 гривень, а максимальний — 1500 гривні.

Ганна Московчук розповіла, що мінімальні пенсії в середньому збільшили на 8%. А саме 3370 гривень для чоловіків зі стажем 35 років та жінок 30 років, які досягли 65-річного віку. Мінімальна сума виплат у 3240 гривень для пенсіонерів від 75 років, які мають стаж у 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Проте в разі досягнення 80-річного віку ця сума збільшується до 3370 гривень.

Крім цього, на 290 гривень зросте гарантована мінімальна виплата для 175 тисячі пенсіонерів у регіоні.

У ПФУ додали, що очікується зростання пенсій військовослужбовців. Виплати перерахували із застосуванням коефіцієнта підвищення середньої зарплатні у 2024 році.

Нагадаємо, в Україні за новою моделлю рахуватимуть пенсії. Зокрема, виплати складатимуться з двох частин — соціальної (базової) і індивідуальної (персональної).

Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Для цього потрібно подати певні документи до Пенсійного фонду.