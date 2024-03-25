Українцям у шести областях виплатять понад 10 тисяч гривень: як отримати
Виплати зможуть отримати громадяни із низьким рівнем доходів. Витратити отриману допомогу можна буде на забезпечення базових потреб.
Українці й надалі отримують фінансову підтримку з боку різних міжнародних організацій у зв'язку з повномасштабною війною з Росією. Так, Естонська рада у справах біженців в Україні відкрила онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу, в межах якої деяким громадянам виплачуватимуть по 3,6 тисячі гривень впродовж трьох місяців. Про це йдеться на сторінці організації у соціальній мережі Facebook.
Хто отримає грошову підтримку
Відомо, що реєструватися на отримання фінансової допомоги можуть українці з низьким рівнем доходів, які проживають у наступних областях:
- У Запорізькій;
- у Донецькій;
- у Луганській;
- у Харківській;
- у Херсонській;
- у Миколаївській.
Виплати належать найбільш вразливим категоріям населення, завдяки чому вони зможуть покрити свої базові потреби. Естонська рада у справах біженців виплачуватиме по 3,6 тисячі гривень на одного члена домогосподарства впродовж трьох місяців.
Критерії вразливості для участі у програмі наступні:
- одинока матір чи батько з дітьми;
- сім'ї, де жінка є єдиним годувальником;
- домогосподарства з вагітними;
- сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років;
- з дітьми до 2 років;
- з особами з інвалідністю 1 або 2 групи;
- з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дорогого лікування;
- домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+);
- у яких повністю або частково зруйноване житло;
- домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій.
Як зареєструватися
Зробити це можуть родини, які постраждали від надзвичайних подій у зв'язку з військовими діями та які впродовж останнього місяця перемістилися, евакуювалися або постраждали від обстрілу/ракетного удару. Також на допомогу можуть претендувати домогосподарства, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Зазначається також, що виплати надаватимуть після індивідуальної оцінки домогосподарств. Зареєструватися для участі в програмі можна за посиланням.
Естонська рада у справах біженців: що відомо про організацію
Це неурядова гуманітарна організація, сертифікована ЄС. Її заснували у 2000 році, наразі вона фінансово допомагає переселенцям з п’яти країн — Грузії, Йорданії, Кенії, Лівану та України.
Про те, що організація підтримує українців ще у жовтні 2023 року повідомлялося на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
В Україні з'явилася нова соціальна допомога: деталі
В межах програми "Дитина не одна" держава фінансово підтримуватиме дітей, які залишились без батьківського піклування, однак ще не отримали статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та виховуються в сім’ях у родичів, знайомих, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.
Розмір виплати становить:
- для дітей до 6 років — 6 407,5 гривень;
- для дітей від 6 до 18 років — 7 990 гривень;
- для дітей до 6 років з інвалідністю — 8 970,5 гривень;
- для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю — 11 186 гривень.
Також дещо раніше Фокус пояснював, як держава фінансово підтримуватиме батьків та опікунів у 2024 році. Також ми розповідали, що деякі українці у квітні отримають на 600 гривень більші пенсії.