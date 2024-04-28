Пенсія в Україні зросла: наскільки змінилися виплати для працюючих громадян

Конкретна сума виплати визначається індивідуально, залежно від стажу і зарплати. При цьому не потрібно звертатися з проханням про перерахунок — усе відбувається автоматично на основі даних держреєстру.

Related video

У квітні відбувся перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Але виплачувати оновлені виплати будуть тільки в червні, проте буде враховано підвищення за два минулі місяці. Напередодні, 27 квітня, повідомлялося, що фінансування пенсій та інших виплат за квітень завершено, а загальна сума виплачених пенсій склала 60,5 млрд гривень. Про це йдеться на сторінці "Пенсійного фонду" в Facebook.

Квітневий перерахунок відбувся для громадян, які станом на 1 березня відпрацювали 2 календарні роки, іншими словами, отримали 24 місяці страхового стажу. Збільшення виплати визначається індивідуально. Залежно від тривалості стажу та зарплати, на основі якої нараховується пенсія.

Не потрібно звертатися з проханням про перерахунок до якихось інстанцій: усе відбувається автоматично, згідно з даними в держреєстрі застрахованих осіб.

На 1 квітня поточного року в Україні — понад 10 млн пенсіонерів, 2,7 млн із них працюють.

Пенсійні виплати

Мінімальна пенсія у 2024 році становить:

громадянам, у яких недостатній страховий стаж — 2725 грн;

віком 65 — 70 років і стажем 30 — 35 років, які вже не працюють, — 3370 грн;

віком 70 — 80 років зі стажем 30 — 35 — 3240 грн;

віком старше 80 і стажем 20 — 25 — 3370 грн;

молодше 70 років зі стажем 30 — 35 — 2980 грн.

Водночас середній розмір пенсійних виплат, станом на 1 квітня, становить 5743,27 грн. А пенсіонери, які працюють, отримують пенсію в середньому 6094,28 грн.

Примітно, що максимальну пенсію 2024 року було підвищено з 20 930 грн до 23 610.

Нагадаємо, що пенсіонери можуть розраховувати до однієї тисячі гривень надбавки.

Також повідомлялося, чому виплати пенсій збільшують не всім.