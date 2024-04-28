Пенсия в Украине выросла: насколько изменились выплаты для работающих граждан

Конкретная сумма выплаты определяется индивидуально, в зависимости от стажа и зарплаты. При этом не нужно обращаться с просьбой о перерасчете — все происходит автоматически на основе данных госреестра.

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В апреле в состоялся перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Но выплачивать обновленные выплаты будут только в июне, однако будет учтено повышение за два прошлых месяца. Накануне, 27 апреля, сообщалось, что финансирование пенсий и других выплат за апрель завершено, а общая сумма выплаченных пенсий составила 60,5 млрд гривен. Об этом говорится на странице "Пенсионного фонда" в Facebook.

Апрельский перерасчет состоялся для граждан, по состоянию на 1 марта отработавших 2 календарных года, другими словами, получили 24 месяца страхового стажа.

Увеличение выплаты определяется индивидуально. В зависимости от продолжительности стажа и зарплаты, на основе которой начисляется пенсия.

Не нужно обращаться с просьбой о перерасчете в какие-то инстанции: все происходит автоматически, согласно данным в госреестре застрахованных лиц.

На 1 апреля текущего года в Украине — свыше 10 млн пенсионеров, 2,7 млн из них работают.

Пенсионные выплаты

Минимальная пенсия в 2024 году составляет:

гражданам, у которых недостаточный страховой стаж — 2725 грн;

в возрасте 65 – 70 лет и стажем 30 – 35 лет, уже не работающим, — 3370 грн;

в возрасте 70 – 80 лет со стажем 30 – 35 — 3240 грн;

в возрасте старше 80 и стажем 20 – 25 – 3370 грн;

младше 70 лет со стажем 30 – 35 – 2980 грн.

В то же время средний размер пенсионных выплат, по состоянию на 1 апреля, составляет 5743,27 грн. А работающие пенсионеры получают пенсию в среднем 6094,28 грн.

Примечательно, что максимальная пенсия в 2024 году была повышена с 20 930 грн до 23 610.

Напомним, что пенсионеры могут рассчитывать до одной тысячи гривен прибавки.

Также сообщалось, почему выплаты пенсий увеличивают не всем.