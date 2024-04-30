Для получения помощи ООН нужно проживать в определенных областях Украины, а также получать не более 3250 гривен пенсии.

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Вопрос о возможности получения помощи во время военных действий беспокоит многих украинцев. Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), программа предоставления дополнительной финансовой поддержки пенсионерам, запущенная ООН, продлена на три месяца: апрель, май и июнь.

Как получить дополнительную помощь от ООН

Получение этой доплаты происходит автоматически, и для этого не требуется подачи заявления или обращения в Пенсионный фонд. Сумма доплаты от ООН начисляется вместе с пенсионными выплатами.

Для получения этой помощи пенсионер должен соответствовать трем условиям:

проживать в зоне боевых действий или на передовой;

пенсия должна быть не более 3 250 гривен;

отсутствие других выплат от международных организаций и помощи для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.

Информация о выплате от ООН

Пенсионеры в ряде областей, включая Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую, которые соответствуют условиям программы, будут получать доплаты от ООН в размере разницы между 3 250 гривен и суммой их текущей пенсии.

Способы выплаты помощи

Пенсионный фонд отмечает, что дополнительная финансовая помощь выплачивается:

для тех, кто получает пенсии на банковскую карту — посредством перечисления средств на их банковские счета;

для тех, кто получает пенсию через "Укрпошту" — начиная с января 2024 года через отделения.

Напомним, 28 апреля стало известно о праве граждан Украины отказаться от выхода на пенсию в 60 лет и в дальнейшем получать более высокие выплаты.

Также напомним, что в апреле 2024 года был проведен перерасчет размера пенсий для работающих пенсионеров. Однако они получат выплаты в июне с учетом повышений за последние два месяца.