У Китаї стратили чоловіка, який врізався на машині в натовп людей, убивши 35 осіб

62-річний Фань Вейцзю, засмучений розлученням, в'їхав у натовп людей біля спортивної арени в листопаді 2024 року і був затриманий на місці.

Related video

У Китаї стратили чоловіка, який у листопаді 2024 року врізався на своїй машині в натовп людей біля спортивного центру в місті Чжухай. 62-річного Фань Вейцзю стратили всього за три тижні після того, як суд південного міста Чжухай, де він скоїв напад, засудив його до смертної кари. Про це пише CNN.

Фань Вейцзю в'їхав у натовп людей у Чжухаї

Останніми місяцями Китай охопив сплеск раптових епізодів насильства, спрямованих проти випадкових громадян, включно з дітьми. Вважається, що це відбувається на тлі уповільнення економічного зростання, що нервує громадськість, яка давно звикла до низького рівня насильницьких злочинів і повсюдного нагляду.

Китайська влада посилила заходи безпеки і закликала до швидкого і суворого покарання порушників у спробі запобігти майбутнім атакам.

Цього тижня у східному місті Усі було страчено ще одного чоловіка, який скоїв убивство восьми осіб під час нападу із застосуванням ножа на території коледжу в листопаді, повідомили державні ЗМІ КНР.

21-річний Сюй Цзяцзінь, який нещодавно закінчив професійне училище, мотивував це "провалом іспиту, неотриманням сертифіката про закінчення навчання і незадоволеністю компенсацією за стажування".

Напад із застосуванням ножа в Усі стався всього за кілька днів після того, як автомобільна аварія в Чжухаї потрясла всю країну.

Суд постановив у своєму вироку, що Фань в'їхав на своїй машині в натовп 11 листопада в люті, викликаній його невдалим шлюбом і несправедливою, на його думку, угодою про розлучення.

Нападник протаранив на своєму невеликому позашляховику територію спортивного центру Чжухай, збивши десятки людей, які займалися спортом на біговій доріжці.

Коли поліція прибула на місце, офіцери виявили Фаня в машині, коли він намагався накласти на себе руки, і доправили його в лікарню.

У суді заявили під час ухвалення вироку, що він визнав мотиви Фаня "вкрай мерзенними, характер його злочину — вкрай огидним, метод — вкрай жорстоким, а наслідки — вкрай суворими, такими, що завдають величезної шкоди суспільству".

Кількість загиблих унаслідок заворушень є найвищою в Китаї з 2014 року, коли серія нападів вразила далекий західний регіон Сіньцзян. У країні один із найнижчих показників насильницьких злочинів у світі, почасти через суворий контроль за зброєю і потужний масовий нагляд.

Новини про дві страти були зустрінуті переважною підтримкою в китайських соціальних мережах. На Weibo, платформі типу X, відповідні хештеги залучили мільйони переглядів і стали топовими темами.

"Як приємно!" — свідчив один із найпопулярніших коментарів.

За даними правозахисної організації Amnesty International, Китай не надає прозорої інформації про загальну кількість страт, проте вважається, що країна є "головним катом у світі": щорічно тут страчують і засуджують до смертної кари тисячі людей.

Нагадаємо, у серпні 2024 року, Чен Пей Мін, емігрант із Китаю, який наразі мешкає у США, розповів, що його заарештували за практику релігійної течії Фалуньгун, тримали за ґратами та вирізали в нього частину печінки й легенів для незаконної трансплантації.