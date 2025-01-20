В Китае казнили мужчину, который врезался на машине в толпу людей, убив 35 человек

62-летний Фань Вэйцзю, расстроенный разводом, въехал в толпу людей у спортивной арены в ноябре 2024 года и был задержан на месте.

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В Китае казнили мужчину, который в ноябре 2024 года врезался на своей машине в толпу людей у спортивного центра в городе Чжухай. 62-летний Фань Вэйцзю был казнен всего через три недели после того, как суд южного города Чжухай, где он совершил нападение, приговорил его к смертной казни. Об этом пишет CNN.

Фань Вэйцзю въехал в толпу людей в Чжухае

В последние месяцы Китай охватил всплеск внезапных эпизодов насилия, направленных против случайных граждан, включая детей. Считается, что это происходит на фоне замедления экономического роста, что нервирует общественность, давно привыкшую к низкому уровню насильственных преступлений и повсеместному надзору.

Китайские власти усилили меры безопасности и призвали к быстрому и суровому наказанию нарушителей в попытке предотвратить будущие атаки.

На этой неделе в восточном городе Уси был казнен еще один мужчина, совершивший убийство восьми человек в ходе нападения с применением ножа на территории колледжа в ноябре, сообщили государственные СМИ КНР.

21-летний Сюй Цзяцзинь, недавно окончивший профессиональное училище, мотивировал это "провалом экзамена, неполучением сертификата об окончании обучения и неудовлетворенностью компенсацией за стажировку".

Нападение с применением ножа в Уси произошло всего через несколько дней после того, как автомобильная авария в Чжухае потрясла всю страну.

Суд постановил в своем приговоре, что Фань въехал на своей машине в толпу 11 ноября в ярости, вызванной его неудачным браком и несправедливым, по его мнению, соглашением о разводе.

Нападавший протаранил на своем небольшом внедорожнике территорию спортивного центра Чжухай, сбив десятки людей, занимавшихся спортом на беговой дорожке.

Когда полиция прибыла на место, офицеры обнаружили Фаня в машине, когда он пытался покончить с собой, и доставили его в больницу.

В суде заявили во время вынесения приговора, что он счел мотивы Фаня "крайне гнусными, характер его преступления — крайне отвратительным, метод — крайне жестоким, а последствия — крайне суровыми, наносящими огромный вред обществу".

Число погибших в результате беспорядков является самым высоким в Китае с 2014 года, когда серия нападений потрясла дальний западный регион Синьцзян. В стране один из самых низких показателей насильственных преступлений в мире, отчасти из-за строгого контроля за оружием и мощного массового надзора.

Новости о двух казнях были встречены подавляющей поддержкой в ​​китайских социальных сетях. На Weibo, платформе типа X, соответствующие хэштеги привлекли миллионы просмотров и стали топовыми темами.

"Как приятно!" — гласил один из самых популярных комментариев.

По данным правозащитной организации Amnesty International, Китай не предоставляет прозрачной информации об общем числе казней, однако считается, что страна является "главным палачом в мире": ежегодно здесь казнят и приговаривают к смертной казни тысячи людей.

Напомним, в августе 2024 года, Чэн Пэй Мин, эмигрант из Китая, сейчас проживающий в США, рассказал, что его арестовали за практику религиозного течения Фалуньгун, держали за решеткой и вырезали у него часть печени и легких для незаконной трансплантации.