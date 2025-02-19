Схема на 246 млн гривень: у Міноборони вкрали гроші на додатку "Дзвін" для ЗСУ, — НАБУ

Військові чиновники влаштували корупційну схему на розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва. Технічне завдання змінювали 13 разів, вартість робіт збільшилася на 300 млн гривень, підрахували детективи НАБУ.

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У Міністерстві оборони України викрили корупційну схему, через яку бюджет держави втратив 246 млн гривень. Йдеться про зловживання під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін", повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Детективи підозрюють у розкраданнях колишнього заступника начальника Генерального штабу ЗСУ, ексначальника військ зв'язку ЗСУ, ексначальника Управління з розвитку автоматизації Генштабу і директора приватного товариства, головного виконавця контракту.

Слідство встановило, що у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з організацією без досвіду створення програмного забезпечення. За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, через це вартість робіт збільшилася на 300 млн гривень.

НАБУ наголошує на безпідставному збільшенні кількості дослідних зразків з 4 до 12. Це призвело до додаткових витрат у розмірі 115 млн гривень на коригування документації.

Вироблена система абсолютно не відповідала технічному завданню: спостерігалася несумісність із протоколами НАТО і відсутність інтеграції з іншими військовими системами. Частину ПЗ взагалі не використовували: із закладених 200 інформаційно-розрахункових завдань реалізували тільки 10.

Детективи і прокурори САП, як кажуть у НАБУ, зіткнулися зі спробами перешкоджання розслідуванню. Обвинувачені хотіли приховати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту.

Після початку розслідування фахівці прискорили роботу, безоплатно модернізували систему і намагалися підігнати її під початковий задум. У підсумку вони припустилися фундаментальних помилок в архітектурі, і доопрацювання системи "Дзвін" неможливе.

А у 2024 році замість усунення недоліків або відмови від неефективного додатку, на "Дзвін" хотіли виділити додаткові гроші. У НАБУ впевнені, що це свідчить про спроби продовжити корупційні зловживання.

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