10 миллионов на дороги в 29 метрах от фронта: в Запорожской области объявили тендер

В Запорожской области местные власти намерены обновить разметку на дорогах. Ожидаемая сумма расходов составляет 10 миллионов гривен.

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Соответствующий тендер обнародован на платформе Prozzoro.

Тендер на нанесение горизонтальной разметки на автодорогах Запорожской области Фото: Prozorro

Государственное предприятие "Местные дороги Запорожской области" выступает заказчиком проекта по обновлению дорожной разметки, стоимость которого может достичь 10 миллионов гривен. Согласно тендерной документации, работы должны охватить автодороги в районах, находящихся под контролем Украины. Целью является повышение безопасности дорожного движения, улучшение видимости и замена устаревшей разметки. Подать предложения на участие в тендере можно до 20 мая 2025 года.

По техдокументации, дорожную разметку в Запорожской области будут обновлять белыми, желтыми и красными красками с помощью маркировочной машины. Общий объем работ охватывает более 525 километров автодорог. Среди указанных в тендере участков — автодорога общего пользования местного значения "М-18/ — Приморское — Степногорск — Малые Щербаки", длиной 36,9 км.

Согласно данным проекта DeepState, село Малые Щербаки находится в серой зоне. Расстояние от линии боевого соприкосновения до перекрестка автодорог "Т 0812" и "М-18/ — Приморское — Степногорск — Малые Щербаки", расположенного на улице Первомайской в центре населенного пункта, составляет около 29 метров.

Село Малые Щербаки находится в серой зоне Фото: DeepStateMAP

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