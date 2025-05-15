10 мільйонів на дороги за 29 метрів від фронту: в Запорізькій області оголосили тендер

У Запорізькій області місцева влада має намір оновити розмітку на дорогах. Очікувана сума витрат становить 10 мільйонів гривень.

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Відповідний тендер оприлюднено на платформі Prozzoro.

Тендер на нанесення горизонтальної розмітки на автодорогах Запорізької області Фото: Prozorro

Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області" виступає замовником проєкту з оновлення дорожньої розмітки, вартість якого може сягнути 10 мільйонів гривень. Згідно з тендерною документацією, роботи мають охопити автошляхи в районах, що перебувають під контролем України. Метою є підвищення безпеки дорожнього руху, покращення видимості та заміна застарілої розмітки. Подати пропозиції на участь у тендері можна до 20 травня 2025 року.

За техдокументацією, дорожню розмітку в Запорізькій області оновлюватимуть білими, жовтими й червоними фарбами за допомогою маркувальної машини. Загальний обсяг робіт охоплює понад 525 кілометрів автошляхів. Серед вказаних у тендері ділянок — автодорога загального користування місцевого значення "М-18/ — Приморське — Степногірськ — Малі Щербаки", довжиною 36,9 км.

Згідно з даними проєкту DeepState, село Малі Щербаки перебуває у сірій зоні. Відстань від лінії бойового зіткнення до перехрестя автодоріг "Т 0812" та "М-18/ — Приморське — Степногірськ — Малі Щербаки", розташованого на вулиці Першотравневій у центрі населеного пункту, становить орієнтовно 29 метрів.

Село Малі Щербаки перебуває у сірій зоні Фото: DeepStateMAP

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