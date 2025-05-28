175 тысяч на 4 смартфона для сельской громады: как в Украине покупают "айфоны" на бюджетные деньги

В Украине некоторые должностные лица местных администраций и коммунальные предприятия тратят средства государственного бюджета на покупку "айфонов" и других дорогих телефонов стоимостью почти 50 тысяч гривен за штуку.

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Около 40 тендеров за последние два года проанализировало издание OBOZ.UA.

Журналисты выяснили, что за самую большую цену купило телефоны управление Службы безопасности Украины в Одесской области. В ноябре 2024 года они потратили 468 тыс. грн на 10 телефонов Samsung Galaxy S24.

Для сотрудников СБУ на Одесщине приобрели десять Samsung Galaxy S24 по 46,8 тысяч грн каждый Фото: OBOZ.UA

Администрация небольшой Пришибской сельской территориальной громады в Полтавской области с населением 2 тысячи человек в 2024 году потратила 175 тысяч гривен бюджета на два Google Pixel 8 Pro и два iPhone 15 Pro на 128 Гб, то есть каждый из телефонов в среднем стоил по 43,7 тыс. грн. Авторы материала отмечают, что при этом на благоустройство громады потратили 166,9 тыс. грн.

Пришибская территориальная община купила 4 телефона за 175 тыс. грн Фото: OBOZ.UA

Связаться для получения комментариев с представителями громады или лично с Валентиной Ивановной Городянко, которая ее возглавляет, журналистам не удалось.

Председатель Пришибской территориальной общины Валентина Городянко Фото: kolo.news

Также в системе Prozorro остались данные о тендере Кураховского городского совета на покупку в конце 2022 года 15 телефонов iPhone 13 на 256Gb за 760,4 тыс. грн — то есть по 50,7 тыс. грн за штуку. Журналисты отмечают, что тогда в Госаудитслужбу направили обращение с текстом "Завышенная стоимость закупки более чем на 30%, нерациональное использование бюджетных средств в период военного положения", и ответ до сих пор ожидается. По состоянию на май 2025 года Курахово в Донецкой области остается под российской оккупацией.

Коммунальщики покупают телефоны по завышенным ценам

Расследователи выяснили, что общество ограниченной ответственности "Кришітка" выиграло тендер Киевского филиала "Газораспределительные сети Украины" на сумму 2 млн грн на покупку 295 китайских телефонов Oukitel WP35S OUKITEL WP32 Pro 6/256GB, по 6 800 грн за каждый. При этом, по словам журналистов, в интернет-магазинах такие телефоны можно найти за 5 999 грн, то есть 295 штук обошлись бы дешевле на 236,3 тыс. грн.

"Газораспределительные сети Украины" в Киеве купили телефоны по 6 800 грн за штуку Фото: OBOZ.UA

Государственное предприятие "Украинский национальный центр развития мира", выполняющее функции Национального информационного бюро в соответствии с конвенциями о защите жертв войны, в конце 2024 года купило тысячу телефонов TECNO Spark Go 1 (KL4) 6.67" 4/64 ГБ по 3 395 грн за каждый, тогда как в крупных интернет-магазинах их можно найти по цене 3 199 грн. В то же время журналисты отмечают, что за несколько месяцев цена действительно могла упасть.

Кто покупает "айфоны" последних версий

Журналисты рассказали, что в январе подчиненное Министерству энергетики Украины публичное акционерное общество "Запорожьеоблэнерго" объявило тендер на покупку последней модели Apple iPhone — 16 Pro Max 256GB Natural, которая стоит 68 499 грн. Авторы материала отмечают, что самая дорогая модель вряд ли была производственной необходимостью.

"Запорожьеоблэнерго" объявило тендер на покупку последней модели Apple iPhone Фото: OBOZ.UA

Также последние "айфоны" через тендеры за бюджетные средства купили в государственном "ПриватБанке", в частности в январе приобрели: Apple iPhone 16 128GB Black за 44,7 тыс. грн, Apple iPhone 16 Pro 128GB Black за 56,2 тыс. грн и Apple iPhone 15 Plus 128GB Black за 44,5 тыс. грн.

В мае "ПриватБанк" купил еще четыре телефона Apple iPhone16 и планшет Apple iPad, потратив на них в общей сложности 229,9 тыс. грн.

Государственный "ПриватБанк" приобрел за бюджетные средства через тендер четыре iPhone и один iPad Фото: скриншот

Напомним, 26 мая журналист Виталий Глагола рассказывал, что родной брат депутата от "Слуги народа" Закарпатского облсовета Владимира Суботовского, Виталий Суботовский, продавал лошадей Федеральной службе охраны президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба Бюро экономической безопасности 19 мая рассказывала о разоблачении фактов растраты государственных средств на подчиненном Министерству здравоохранения предприятии, которое потратило 262 млн грн на айфоны, аппараты для косметологических процедур, тату-машины и другую технику, не имеющую отношения к медицинской деятельности.