Брат депутата от "Слуги народа" продавал лошадей ФСО Путина: журналист рассказал подробности

Виталий Суботовский, родной брат действующего депутата Закарпатского облсовета от "Слуги народа" Владимира Суботовского, которого задержала СБУ, продавал элитных лошадей ФСО Путина, по словам журналиста Виталия Глаголы.

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Об этом журналист написал в Telegram-канале.

Виталий Глагола напомнил, что 7 апреля 2025 года Служба безопасности Украины задержала Виталия Суботовского — совладельца санатория "Кришталеве Джерело" на Закарпатье и брата депутата областного совета от партии "Слуга народа" Владимира Суботовского. Но перед судебным заседанием он внезапно "заболел". 5 апреля 2025 года его на скорой доставили в Свалявскую городскую больницу, где установили диагноз: "неспецифическая пневмония и хронический бронхит в стадии обострения".

Владимир и Виталий Суботовский с родителями Фото: Соцсети

По словам журналиста, задержанному инкриминируют сотрудничество с государством-агрессором по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Виталий Суботовский является также владельцем предприятий "Агроленд" и "Агро-Нова". Согласно открытым данным из официальных ресурсов РФ, эти компании в 2022-2024 годах выращивали зерновые и масличные культуры, а также поставляли продукцию российским государственным структурам. В частности, предприятия сотрудничали с министерствами экономического развития и сельского хозяйства РФ. Также Суботовский поставлял элитных лошадей ФСО (Федеральной службе охраны) РФ.

"Официальные документы из российских госреестров подтверждают: фирма "Конный завод Георгенбург", связанная с Виталием Суботовским, в 2017-2018 годах поставляла элитных тракененских лошадей Федеральной службе охраны РФ — охране Путина. В контрактах прямо указано: "Кремль, 9, Москва". Основатель фирмы — Лариса Оружева, жена Суботовского, гражданка РФ", — написал Глагола.

Фото: Віталій Глагола/Telegram Фото: Віталій Глагола/Telegram Фото: Віталій Глагола/Telegram Фото: Віталій Глагола/Telegram Фото: Віталій Глагола/Telegram

Деньги за продажу зерна через компании "Агроленд" и "Агро-Нова" Суботовский продавал зерно напрямую Министерству сельского хозяйства РФ — даже после полномасштабного вторжения 2022 года.

"Деньги — выводились через компанию SWAN LAKE на Мадейре... Компания оформлена на фонд ELI Privatstiftung (Австрия). Бенефициары — тесть Суботовского Анатолий Оружев (нефтяной олигарх), жена и ее сестра", — сказано в сообщении.

Также журналист утверждает, что компания SWAN LAKE владеет долей в компании "Аква-Поляна", которая является "оффшором Путина в украинском бизнесе".

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