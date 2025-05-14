Олега Гладковского задержали в Испании: экс-замсекретаря СНБО обвиняют в миллионных хищениях

Олег Гладковский был на высокой госдолжности во времена президентства Петра Порошенко. Испанские правоохранители задержали его и думают над экстрадицией экс-чиновника в Украину.

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Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Испанские правоохранители задержали подозреваемого в нанесении государству ущерба на сумму 17,44 млн гривен сегодня, 14 мая. Теперь решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Собеседники издания "Украинская правда" заявили, что задержали Олега Гладковского, пребывавшего в розыске с апреля 2024 года.

Бывший украинский чиновник, по версии следствия, использовал власть и служебное положение вопреки интересам службы ради получения неправомерной выгоды для ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В этой компании Гладковский и его приближенные имеют долю собственности, уточнили прокуроры.

Олега Гладковского задержали – как продвигалось дело Свинарчука?

В октябре 2019 года Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступления, по части 2 ст. 364 УК Украины. В ноябре 2023 года он смог выехать из Украины, а в апреле 2024 года коллегия судей ВАКС объявила его в розыск.

Проект "Схемы" ранее выяснил, что семья Гладковских купила земельный участок в элитном поселении La Zagaleta в испанской Малаге. Также известно, что 28-летний Михаил Гладковский, сын экс-чиновника, владеет фирмой, строящей виллу на южном побережье Испании.

Олег Гладковский (Свинарчук до 2014 года) был одним из главных бизнес-партнеров пятого президента Украины Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", часть в которой имел и пятый президент Украины, писали в СМИ.

В 2021 году сообщалось о задержании еще одного сына Олега Свинарчука — фигуранта скандала с "Укроборонпромом" Игоря Гладковского. Он прилетел в Украину из Германии.