Олега Гладковського затримали в Іспанії: ексзаступника секретаря РНБО звинувачують у мільйонних розкраданнях

Олег Гладковський був на високій держпосаді за часів президентства Петра Порошенка. Іспанські правоохоронці затримали його і думають над екстрадицією ексчиновника в Україну.

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Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Іспанські правоохоронці затримали підозрюваного в завданні державі збитків на суму 17,44 млн гривень сьогодні, 14 травня. Тепер вирішується питання про його екстрадицію в Україну.

Співрозмовники видання "Українська правда" заявили, що затримали Олега Гладковського, який перебував у розшуку з квітня 2024 року.

Колишній український чиновник, за версією слідства, використовував владу і службове становище всупереч інтересам служби заради отримання неправомірної вигоди для ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У цій компанії Гладковський і його наближені мають частку власності, уточнили прокурори.

Олега Гладковського затримали — як просувалася справа Свинарчука?

У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 ст. 364 КК України. У листопаді 2023 року він зміг виїхати з України, а у квітні 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила його в розшук.

Проєкт "Схеми" раніше з'ясував, що сім'я Гладковських купила земельну ділянку в елітному поселенні La Zagaleta в іспанській Малазі. Також відомо, що 28-річний Михайло Гладковський, син ексчиновника, володіє фірмою, що будує віллу на південному узбережжі Іспанії.

Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п'ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав і п'ятий президент України, писали у ЗМІ.

2021 року повідомляли про затримання ще одного сина Олега Свинарчука — фігуранта скандалу з "Укроборонпромом" Ігоря Гладковського. Він прилетів в Україну з Німеччини.