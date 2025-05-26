Брат депутата від "Слуги народу" продавав коней ФСО Путіна: журналіст розповів подробиці

Віталій Суботовський, рідний брат чинного депутата Закарпатської облради від "Слуги народу" Володимира Суботовського, якого затримала СБУ, продавав елітних коней ФСО Путіна, за словами журналіста Віталія Глаголи.

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Про це журналіст написав в Telegram-каналі.

Віталій Глагола нагадав, що 7 квітня 2025 року Служба безпеки України затримала Віталія Суботовського — співвласника санаторію "Кришталеве Джерело" на Закарпатті та брата депутата обласної ради від партії "Слуга народу" Володимира Суботовського. Але перед судовим засіданням він раптово "захворів". 5 квітня 2025 року його швидкою доправили до Свалявської міської лікарні, де встановили діагноз: "неспецифічна пневмонія і хронічний бронхіт у стадії загострення".

Володимир та Віталій Суботовський з батьками Фото: Соцмережi

За словами журналіста, затриманому інкримінують співпрацю з державою-агресором за ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Віталій Суботовський є також власником підприємств "Агроленд" та "Агро-Нова". Згідно з відкритими даними з офіційних ресурсів РФ, ці компанії у 2022–2024 роках вирощували зернові та олійні культури, а також постачали продукцію російським державним структурам. Зокрема, підприємства співпрацювали з міністерствами економічного розвитку та сільського господарства РФ. Також Суботовський постачав елітних коней ФСО (Федеральній службі охорони) РФ.

"Офіційні документи з російських держреєстрів підтверджують: фірма "Кінний завод Георгенбург", пов’язана з Віталієм Суботовським, у 2017–2018 роках постачала елітних тракененських коней Федеральній службі охорони РФ — охороні Путіна. У контрактах прямо зазначено: "Кремль, 9, Москва". Засновник фірми — Лариса Оружева, дружина Суботовського, громадянка РФ", - написав Глагола.

Фото: Віталій Глагола/Telegram Фото: Віталій Глагола/Telegram Фото: Віталій Глагола/Telegram Фото: Віталій Глагола/Telegram Фото: Віталій Глагола/Telegram

Гроші за продаж зерна через компанії "Агроленд" і "Агро-Нова" Суботовський продавав зерно напряму Міністерству сільського господарства РФ — навіть після повномасштабного вторгнення 2022 року.

"Гроші — виводились через компанію SWAN LAKE на Мадейрі… Компанія оформлена на фонд ELI Privatstiftung (Австрія). Бенефіціари — тесть Суботовського Анатолій Оружев (нафтовий олігарх), дружина і її сестра", — сказано у повідомленні.

Також журналіст стверджує, що компанія SWAN LAKE володіє часткою у компанії "Аква-Поляна", яка є "офшором Путіна в українському бізнесі".

Нагадаємо, Фокус писав про найгучніші корупційні справи України за 2024 рік. В списку є представники міністерств та народні депутати. Великий блок займають зловживання навколо воєнних дій: від видавання фіктивних інвалідностей до порушень у ТЦК.

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