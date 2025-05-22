Топ 6 маєтків у Кончі-Заспі: розслідувач показав будинки та басейни суддів Києва (фото)

Електронні декларації про доходи, заповнені весною 2025 року, дали можливість провести розслідування про суддів, які володіють найбільшими маєтками у передмісті Києва Кончі-Заспі. Водночас родини фігурантів не показали доходів, які підтвердили б походження майна. Також у розслідувачів виникло питання щодо заниженої вартості.

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Розслідування про майно суддів Києва з'явилось на порталі "Обозреватель".

У статті провели аналіз електронних декларацій українських суддів. Серед декларацій виявили 20 фігурантів, які володіють маєтками у Кончі-Заспі. Медіа з'ясувало, що це за майно і чи можуть ним володіти родини чиновників. Крім того, були зауваження до вартості майна, яке начебто коштувало на порядок менше, ніж ціни на ринку. У підсумку розслідувач склав топ 6 суддів з найдорожчими маєтками у Кончі-Заспі: дані зібрав з сайту НАЗК та з реєстру прав власності на земельні ділянки.

Розслідування про суддів — деталі

Перше місце — суддя Окружного адміністративного суду Києва у відставці Олег Бачун. У електронній декларації судді, опублікованій у квітні 2025 року, звернули увагу на будинок, площею 1165,3 кв. м. Власниця будинку — дружина Олександра Бачун. Водночас родина задекларувала наступні доходи: у судді — 30 тис. грн на місяць, у дружини — "тисяча Зеленського". Крім будинку, є ще три квартири (185 кв. м, 131 кв. м, 58 кв. м), два гаражі, сім земельних ділянок сумарною площею майже 154 тис. кв. м.

Розслідування про суддів — декларація судді Бачуна Фото: Скриншот Розслідування про суддів — будинок судді Бачуна Фото: Скриншот

Друге місце — суддя Господарського суду Києва Сергій Турчин. У декларації чиновника медіа звернуло увагу на будинок площею 429 кв. м. Будинок оформлений на дружину Наталію, яка є ФОП та заробила торік 3,8 млн грн. На супутникових фото маєтку у Кончі-Заспі бачимо басейн поруч з житловим будинком.

Розслідування про суддів — декларація судді Турчина Фото: Скриншот Розслідування про суддів — будинок судді Турчина Фото: Скриншот

Третє місце — суддя Північного апеляційного господарського суду Алла Демидова. У її декларації відшукали будинок на 400 кв. м під Києвом, а ще дві квартири у центрі столиці (122 кв. м та 192 кв. м). У статті зауважують, що землю фігурантка могла отримати у спадок від батьків.

Розслідування про суддів — декларація судді Демидової Фото: Скриншот Розслідування про суддів — майно судді Демидової Фото: Скриншот

Четверте місце — суддя Святошинського районного суду Києва Валентина Новик. У судді в декларації вказано будинок на 390 кв. м. Будинок оформлений на сина, який отримував стипендію.

Розслідування про суддів — декларація судді Новик Фото: Скриншот

П'яте місце — голова Ржищівського міського суду Київської області Станіслав Юрченко. Електронна декларація показує будинок площею 324 кв. м, який коштує всього лиш 1,4 млн грн (тобто приблизно 52 тис. дол.).

Розслідування про суддів — декларація судді Юрченко Фото: Скриншот Розслідування про суддів — будинок судді Юрченко Фото: Скриншот

Шосте місце — суддя Північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивна. У її декларації — будинок на 260 кв. м у Козині. Суддя повідомила, що на момент покупки у 2021 році будинок обійшовся в 5,3 млн грн. На фото із супутника бачимо басейн та великий будинок літерою "Г".

Розслідування про суддів — декларація судді Кропивної Фото: Скриншот Розслідування про суддів — будинок судді Кропивної Фото: Скриншот

У розслідуванні про суддів вказано, що законність набуття майна має встановити НАЗК. Водночас є питання щодо вказаної вартості будинків у Кончі-Заспі, за яке чиновники заплатили замало. Наприклад, на порталі з продажу нерухомості будинок площею 4 тис. кв. м у цьому районі коштує 3,5 млн дол. (приблизно 144 млн грн за курсом НБУ на 22 травня).

Розслідування про суддів — вартість будинку у Кончі-Заспі Фото: Скриншот

Зазначимо, у лютому Фокус писав про справу судді з Одеської області, якого підозрювали у злочині проти поліцейських. Розслідування довело, що фігурант покусав правоохоронця: йому оголосили догану та відсторонили від роботи на три місяці.

Нагадуємо, медіа "Судово-юридична газета" розповіло про розслідування щодо судді, який втратив виплати через надмірну "любов до філософії".