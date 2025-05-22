Топ 6 маєтків у Кончі-Заспі: розслідувач показав будинки та басейни суддів Києва (фото)
Електронні декларації про доходи, заповнені весною 2025 року, дали можливість провести розслідування про суддів, які володіють найбільшими маєтками у передмісті Києва Кончі-Заспі. Водночас родини фігурантів не показали доходів, які підтвердили б походження майна. Також у розслідувачів виникло питання щодо заниженої вартості.
Розслідування про майно суддів Києва з'явилось на порталі "Обозреватель".
У статті провели аналіз електронних декларацій українських суддів. Серед декларацій виявили 20 фігурантів, які володіють маєтками у Кончі-Заспі. Медіа з'ясувало, що це за майно і чи можуть ним володіти родини чиновників. Крім того, були зауваження до вартості майна, яке начебто коштувало на порядок менше, ніж ціни на ринку. У підсумку розслідувач склав топ 6 суддів з найдорожчими маєтками у Кончі-Заспі: дані зібрав з сайту НАЗК та з реєстру прав власності на земельні ділянки.
Розслідування про суддів — деталі
Перше місце — суддя Окружного адміністративного суду Києва у відставці Олег Бачун. У електронній декларації судді, опублікованій у квітні 2025 року, звернули увагу на будинок, площею 1165,3 кв. м. Власниця будинку — дружина Олександра Бачун. Водночас родина задекларувала наступні доходи: у судді — 30 тис. грн на місяць, у дружини — "тисяча Зеленського". Крім будинку, є ще три квартири (185 кв. м, 131 кв. м, 58 кв. м), два гаражі, сім земельних ділянок сумарною площею майже 154 тис. кв. м.
Друге місце — суддя Господарського суду Києва Сергій Турчин. У декларації чиновника медіа звернуло увагу на будинок площею 429 кв. м. Будинок оформлений на дружину Наталію, яка є ФОП та заробила торік 3,8 млн грн. На супутникових фото маєтку у Кончі-Заспі бачимо басейн поруч з житловим будинком.
Третє місце — суддя Північного апеляційного господарського суду Алла Демидова. У її декларації відшукали будинок на 400 кв. м під Києвом, а ще дві квартири у центрі столиці (122 кв. м та 192 кв. м). У статті зауважують, що землю фігурантка могла отримати у спадок від батьків.
Четверте місце — суддя Святошинського районного суду Києва Валентина Новик. У судді в декларації вказано будинок на 390 кв. м. Будинок оформлений на сина, який отримував стипендію.
П'яте місце — голова Ржищівського міського суду Київської області Станіслав Юрченко. Електронна декларація показує будинок площею 324 кв. м, який коштує всього лиш 1,4 млн грн (тобто приблизно 52 тис. дол.).
Шосте місце — суддя Північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивна. У її декларації — будинок на 260 кв. м у Козині. Суддя повідомила, що на момент покупки у 2021 році будинок обійшовся в 5,3 млн грн. На фото із супутника бачимо басейн та великий будинок літерою "Г".
У розслідуванні про суддів вказано, що законність набуття майна має встановити НАЗК. Водночас є питання щодо вказаної вартості будинків у Кончі-Заспі, за яке чиновники заплатили замало. Наприклад, на порталі з продажу нерухомості будинок площею 4 тис. кв. м у цьому районі коштує 3,5 млн дол. (приблизно 144 млн грн за курсом НБУ на 22 травня).
Зазначимо, у лютому Фокус писав про справу судді з Одеської області, якого підозрювали у злочині проти поліцейських. Розслідування довело, що фігурант покусав правоохоронця: йому оголосили догану та відсторонили від роботи на три місяці.
Нагадуємо, медіа "Судово-юридична газета" розповіло про розслідування щодо судді, який втратив виплати через надмірну "любов до філософії".