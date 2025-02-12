Ставив не ті питання: суддю ВАКС позбавили виплат через любов до філософії

Колегія суддів АП ВАКС вважає, що розмірковування слідчого судді не входять до його повноважень і вбачили у цьому порушення норм Кодексу суддівської етики.

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Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Ярослава Шкодіна. Все через те, що в судовому рішенні він ставив надто філософські питання. Про це пише "Судово-юридична газета".

Дисциплінарна палата 12 лютого одноголосно вирішила оголосити судді догану і позбавити його доплат до посадового окладу судді протягом 1 місяця.

Як зазначено у дисциплінарній справі, 12 лютого 2024 року колегія суддів АП ВАКС застосувала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 50 млн. гривень для ексзаступника керівника Департаменту державних закупівель Міноборони Олександра Лієва (справа про розтрату 1,5 млрд. гривень на закупівлю снарядів).

Втім за місяць сторона обвинуваченого подала клопотання щодо зміни йому запобіжного заходу та зменшення розміру застави вполовину. При цьому прокурор САП Юрій Лучків у своїй постанові зазначив про те, що "на теперішній час у провадженні не зібрано достатніх доказів для кваліфікації дій підозрюваних".

15 березня слідчий суддя ВАКС суддя Ярослав Шкодін, враховуючи вказані обставини, змінив запобіжний захід Олександру Лієву з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

При цьому своє судове рішення Ярослав Шкодін вирішив викласти у своєрідній формі.

Зокрема, суддя зазначив таке:

– "куди зникли докази причетності до предмету розслідування з матеріалів кримінальної справи, якщо на момент прийняття ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 12 лютого 2024 року їх було достатньо для застосування найсуворішого запобіжного заходу?

– хто ввів в оману суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду і, якщо це так, то яким чином?"

Колегія суддів АП ВАКС щодо таких питань судді в судовому рішенні зазначила, що розмірковування слідчого судді першої інстанції ВАКС над обґрунтованістю рішення апеляційної інстанції не входить до його повноважень і вбачили у діях судді порушення норм Кодексу суддівської етики.

На свій захист Ярослав Шкодін розповів членам дисциплінарної палати, що написання судового рішення – це "творчий процес".

"Жодного поганого слова на адресу колег з Апеляційної палати я не написав. Я не ставив їх рішення під сумнів. Це були лише мої роздуми, які стосувалися постанови прокурора САП Юрія Лучківа в контексті питання відсутності достатніх доказів для кваліфікації дій підозрюваних"", — розповів Ярослав Шкодін.

Але між тим він визнав, що його особисті роздуми, які опинилися у судовому рішенні, все ж викладати в рішенні було не варто.

У підсумку, Друга дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути Ярослава Шкодіна до відповідальності у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 1 місяця.

Нагадаємо, що раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів скасувала результати IQ–тесту, який складали 2 групи кандидатів на посади суддів апеляційних судів цивільної спеціалізації. Тестування виявило, що лише 17% з ним впоралися, через що результати тестів змушені були скасувати.

Також повідомлялося, що у Харкові на співбесіді "завалили" суддю, яка раніше поцупила цукрову пудру в магазині.