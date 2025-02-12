Задавал не те вопросы: судью ВАКС лишили выплат из-за любви к философии

Коллегия судей АП ВАКС считает, что рассуждения следственного судьи не входят в его полномочия и увидели в этом нарушение норм Кодекса судейской этики.

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Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Ярослава Шкодина. Все потому, что в судебном решении он ставил слишком философские вопросы. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Дисциплинарная палата 12 февраля единогласно решила объявить судье выговор и лишить его доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца.

Как указано в дисциплинарном деле, 12 февраля 2024 года коллегия судей АП ВАКС применила меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 50 млн. гривен для экс-заместителя руководителя Департамента государственных закупок Минобороны Александра Лиева (дело о растрате 1,5 млрд. гривен на закупку снарядов).

Впрочем, через месяц сторона обвиняемого подала ходатайство об изменении ему меры пресечения и уменьшении размера залога вполовину. При этом прокурор САП Юрий Лучкив в своем постановлении отметил о том, что "в настоящее время в производстве не собрано достаточных доказательств для квалификации действий подозреваемых".

15 марта следственный судья ВАКС судья Ярослав Шкодин, учитывая указанные обстоятельства, изменил меру пресечения Александру Лиеву с содержания под стражей на личное обязательство.

При этом свое судебное решение Ярослав Шкодин решил изложить в своеобразной форме.

В частности, судья отметил следующее:

- "куда исчезли доказательства причастности к предмету расследования из материалов уголовного дела, если на момент принятия постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 12 февраля 2024 года их было достаточно для применения самой строгой меры пресечения?

- кто ввел в заблуждение судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и, если это так, то каким образом?"

Коллегия судей АП ВАКС по таким вопросам судьи в судебном решении отметила, что рассуждения следственного судьи первой инстанции ВАКС над обоснованностью решения апелляционной инстанции не входит в его полномочия и усмотрели в действиях судьи нарушение норм Кодекса судейской этики.

В свою защиту Ярослав Шкодин рассказал членам дисциплинарной палаты, что написание судебного решения — это "творческий процесс".

"Ни одного плохого слова в адрес коллег из Апелляционной палаты я не написал. Я не ставил их решение под сомнение. Это были лишь мои размышления, которые касались постановления прокурора САП Юрия Лучкива в контексте вопроса отсутствия достаточных доказательств для квалификации действий подозреваемых", — рассказал Ярослав Шкодин.

Но между тем он признал, что его личные размышления, которые оказались в судебном решении, все же излагать в решении было не стоит.

В итоге, Вторая дисциплинарная палата ВСП решила привлечь Ярослава Шкодина к ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца.

Напомним, что ранее Высшая квалификационная комиссия судей отменила результаты IQ-теста, который составляли 2 группы кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации. Тестирование выявило, что только 17% с ним справились, из-за чего результаты тестов вынуждены были отменить.

Также сообщалось, что в Харькове на собеседовании"завалили" судью, которая ранее украла сахарную пудру в магазине.