Топ 6 имений в Конче-Заспе: расследователь показал дома и бассейны судей Киева (фото)
Электронные декларации о доходах, заполненные весной 2025 года, дали возможность провести расследование о судьях, которые владеют крупнейшими имениями в пригороде Киева Конче-Заспе. При этом семьи фигурантов не показали доходов, которые подтвердили бы происхождение имущества. Также у расследователей возник вопрос о заниженной стоимости.
Расследование об имуществе судей Киева появилось на портале "Обозреватель".
В статье провели анализ электронных деклараций украинских судей. Среди деклараций обнаружили 20 фигурантов, которые владеют имениями в Конче-Заспе. Медиа выяснило, что это за имущество и могут ли им владеть семьи чиновников. Кроме того, были замечания к стоимости домов, которое стоили на порядок меньше, чем цены на рынке. В итоге расследователь составил топ 6 судей с самыми дорогими имениями в Конче-Заспе: данные собрал с сайта НАПК и из реестра прав собственности на земельные участки.
Расследование о судьях — детали
Первое место — судья Окружного административного суда Киева в отставке Олег Бачун. В электронной декларации судьи, опубликованной в апреле 2025 года, обратили внимание на дом, площадью 1165,3 кв. м. Владелица дома — жена Александра Бачун. При этом семья задекларировала следующие доходы: у судьи — 30 тыс. грн в месяц, у жены — "тысяча Зеленского". Кроме дома, есть еще три квартиры (185 кв. м, 131 кв. м, 58 кв. м), два гаража, семь земельных участков суммарной площадью около 154 тыс. кв. м.
Второе место — судья Хозяйственного суда Киева Сергей Турчин. В декларации чиновника медиа обратило внимание на дом площадью 429 кв. м. Дом оформлен на жену Наталью, которая является ФЛП и заработала в прошлом году 3,8 млн грн. На спутниковых фото имения в Конче-Заспе видим бассейн рядом с жилым домом.
Третье место — судья Северного апелляционного хозяйственного суда Алла Демидова. В ее декларации нашли дом на 400 кв. м под Киевом, а еще две квартиры в центре столицы (122 кв. м и 192 кв. м). В статье отмечают, что землю фигурантка могла получить в наследство от родителей.
Четвертое место — судья Святошинского районного суда Киева Валентина Новик. У судьи в декларации указан дом на 390 кв. км. Дом оформлен на сына, который получал стипендию.
Пятое место — председатель Ржищевского городского суда Киевской области Станислав Юрченко. Электронная декларация показывает дом площадью 324 кв. м. который стоит всего лишь 1,4 млн грн (то есть около 52 тыс. долл.).
Шестое место — судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная. В ее декларации — дом на 260 кв. м в Козине. Судья сообщила, что на момент покупки в 2021 году дом обошелся в 5,3 млн грн. На фото со спутника видим бассейн и большой дом буквой "Г".
В расследовании о судьях указано, что законность приобретения имущества должно установить НАПК. В то же время есть вопрос относительно указанной стоимости домов в Конче-Заспе, за которое чиновники заплатили мало. Например, на портале по продаже недвижимости дом площадь 4 тыс. кв. м в этом районе стоит 3,5 млн долл. (около 144 млн грн за курсом НБУ на 22 мая).
Отметим, в феврале Фокус писал о деле судьи из Одесской области, которого подозревали в преступлении против полицейских. Расследование доказало, что фигурант покусал правоохранителя: ему объявили выговор и отстранили от работы на три месяца.
Напоминаем, медиа "Судебно-юридическая газета" рассказало о расследовании в отношении судьи, который потерял выплаты из-за чрезмерной "любви к философии".