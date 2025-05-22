Топ 6 имений в Конче-Заспе: расследователь показал дома и бассейны судей Киева (фото)

Электронные декларации о доходах, заполненные весной 2025 года, дали возможность провести расследование о судьях, которые владеют крупнейшими имениями в пригороде Киева Конче-Заспе. При этом семьи фигурантов не показали доходов, которые подтвердили бы происхождение имущества. Также у расследователей возник вопрос о заниженной стоимости.

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Расследование об имуществе судей Киева появилось на портале "Обозреватель".

В статье провели анализ электронных деклараций украинских судей. Среди деклараций обнаружили 20 фигурантов, которые владеют имениями в Конче-Заспе. Медиа выяснило, что это за имущество и могут ли им владеть семьи чиновников. Кроме того, были замечания к стоимости домов, которое стоили на порядок меньше, чем цены на рынке. В итоге расследователь составил топ 6 судей с самыми дорогими имениями в Конче-Заспе: данные собрал с сайта НАПК и из реестра прав собственности на земельные участки.

Расследование о судьях — детали

Первое место — судья Окружного административного суда Киева в отставке Олег Бачун. В электронной декларации судьи, опубликованной в апреле 2025 года, обратили внимание на дом, площадью 1165,3 кв. м. Владелица дома — жена Александра Бачун. При этом семья задекларировала следующие доходы: у судьи — 30 тыс. грн в месяц, у жены — "тысяча Зеленского". Кроме дома, есть еще три квартиры (185 кв. м, 131 кв. м, 58 кв. м), два гаража, семь земельных участков суммарной площадью около 154 тыс. кв. м.

Расследование о судьях — декларация судьи Бачуна Фото: Скриншот Расследование о судьях — дом судьи Бачуна Фото: Скриншот

Второе место — судья Хозяйственного суда Киева Сергей Турчин. В декларации чиновника медиа обратило внимание на дом площадью 429 кв. м. Дом оформлен на жену Наталью, которая является ФЛП и заработала в прошлом году 3,8 млн грн. На спутниковых фото имения в Конче-Заспе видим бассейн рядом с жилым домом.

Расследование о судьях — декларация судьи Турчина Фото: Скриншот Расследование о судьях — дом судьи Турчина Фото: Скриншот

Третье место — судья Северного апелляционного хозяйственного суда Алла Демидова. В ее декларации нашли дом на 400 кв. м под Киевом, а еще две квартиры в центре столицы (122 кв. м и 192 кв. м). В статье отмечают, что землю фигурантка могла получить в наследство от родителей.

Расследование о судьях — декларация судьи Демидовой Фото: Скриншот Расследование о судьях — имущество судьи Демидовой Фото: Скриншот

Четвертое место — судья Святошинского районного суда Киева Валентина Новик. У судьи в декларации указан дом на 390 кв. км. Дом оформлен на сына, который получал стипендию.

Расследование о судьях — декларация судьи Новика Фото: Скриншот

Пятое место — председатель Ржищевского городского суда Киевской области Станислав Юрченко. Электронная декларация показывает дом площадью 324 кв. м. который стоит всего лишь 1,4 млн грн (то есть около 52 тыс. долл.).

Расследование о судьях — декларация судьи Юрченко Фото: Скриншот Расследование о судьях — дом судьи Юрченко Фото: Скриншот

Шестое место — судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная. В ее декларации — дом на 260 кв. м в Козине. Судья сообщила, что на момент покупки в 2021 году дом обошелся в 5,3 млн грн. На фото со спутника видим бассейн и большой дом буквой "Г".

Расследование о судьях — декларация судьи Кропивной Фото: Скриншот Расследование о судьях — дом судьи Кропивной Фото: Скриншот

В расследовании о судьях указано, что законность приобретения имущества должно установить НАПК. В то же время есть вопрос относительно указанной стоимости домов в Конче-Заспе, за которое чиновники заплатили мало. Например, на портале по продаже недвижимости дом площадь 4 тыс. кв. м в этом районе стоит 3,5 млн долл. (около 144 млн грн за курсом НБУ на 22 мая).

Расследование о судьях — стоимость дома в Конче-Заспе Фото: Скриншот

Отметим, в феврале Фокус писал о деле судьи из Одесской области, которого подозревали в преступлении против полицейских. Расследование доказало, что фигурант покусал правоохранителя: ему объявили выговор и отстранили от работы на три месяца.

Напоминаем, медиа "Судебно-юридическая газета" рассказало о расследовании в отношении судьи, который потерял выплаты из-за чрезмерной "любви к философии".