Не просто генерал: почему снова заговорили о политическом будущем Залужного

Сегодня, 8 июля, Валерию Залужному исполняется 53 года. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, остается самым рейтинговым политиком страны по уровню доверия граждан и главным потенциальным соперником Владимира Зеленского на будущих президентских выборах. Как "Железный генерал" прошел путь от военного до одного из главных претендентов на высший государственный пост, что известно о его политических амбициях и почему его сравнивают с Шарлем де Голлем и Дуайтом Эйзенхауэром — в материале Фокуса.

Военная карьера Валерия Залужного резко пошла в году после 2019 года, а в 2021 году Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ. На этом посту он сменил генерал-полковника Руслана Хомчака. В начале марта 2022 года, через неделю после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Зеленский присвоил Залужному наивысшее звание генерала.

В своих интервью, Залужный рассказывал, что "был воспитан на российской военной доктрине" и по-прежнему считает, что "вся военная наука находится в России". Главком ВСУ отмечал, что учился у начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

"Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны", — заявлял Залужный.

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В мае 2023 года главком ВСУ также говорил журналистам, что российскую сторону нельзя недооценивать, а Герасимова называл "сильным, коварным и непредсказуемым врагом".

За время службы отмечен исключительными государственными наградами — он стал первым кавалером Креста боевых заслуг, учрежденного в 2022 году, получил Орденом Богдана Хмельницкого III степени за участие в боевых действиях на Донбассе. А также был удостоен звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" в феврале 2024 года, сразу после того, был уволен с военной службы по состоянию здоровья. Не мудрено, так как получил ранение в мае 2023 года в результате "прилета" по командному пункту на Запорожском направлении, сразу после звонка из ОП. С мая 2024 года он служит послом в Великобритании.

А кроме его героического пути нельзя не отметить и научный. В разгар боев на Авдеевском и Бахмутском направлении в декабре 2023 года Валерий Залужный защитил диссертацию и получил степень доктора философии. Тот факт, что он защищал докторскую в университете бывшего "регионала" Кивалова, немного подпортил его безупречный имидж, тем не менее, уже все забылось. Переезд на берега туманного Альбиона все сгладил и дал время бывшему главкому не только подучить английский, написать и издать книгу "Моя война" и намекнуть на возможное участие в президентской гонке.

Намеки на президентство — откровения и легкая критика власти

Что характерно, все это время Валерий Залужный старался не комментировать распространяемый слухи о том, что он якобы собирается баллотироваться на пост президента. Напускал туман. А на прошлой неделе "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Залужный якобы подтвердил готовность баллотироваться на президентских выборах, если они состоятся осенью. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным издания, недавно Залужного пригласили в Киев. Формально встреча с президентом Владимиром Зеленским была посвящена украинско-британским отношениям, однако впоследствии собеседники перешли к теме возможного проведения президентских выборов.

Как утверждают источники УП, президент отметил, что ситуация на фронте и уровень общественной консолидации могут создать предпосылки для организации избирательного процесса. В то же время он якобы подчеркнул необходимость избежать внутреннего политического противостояния, которое могло бы негативно повлиять на страну.

После этого, по информации журналистов, Зеленский прямо спросил Залужного, будет ли тот участвовать в выборах, если они состоятся осенью. В ответ генерал, по словам собеседников издания, ответил кратко: "Да. Буду".

В то же время ни одна из сторон официально не подтвердила факт описанных встреч или содержание бесед. Сам Валерий Залужный публично не комментировал информацию о возможном участии в президентских выборах.

Сразу после своего увольнения Залужный очень осторожно, но начал раскрывать некоторые детали своей службы под началом верховного главнокомандующего Зеленского.

В интервью Associated Press в феврале 2026 года Залужный впервые публично обвинил Зеленского в провале летнего контрнаступления 2023 года. По его словам, первоначальный план Генштаба при поддержке НАТО предусматривал концентрированный удар в Запорожской области с выходом к Азовскому морю. Однако Зеленский и другие чиновники, по мнению Залужного, не выделили необходимые ресурсы и распылили силы по всей линии фронта.

В том же интервью Залужный рассказал, что осенью 2022 года сотрудники СБУ пришли с обыском в его кабинет. Он назвал это актом запугивания и сообщил, что предупредил тогдашнего главу Офиса президента Андрея Ермака о готовности применить силу для защиты командного центра: "Я сказал Ермаку, что отобью это нападение, потому что знаю, как воевать".

После этого интервью аналитики пришли к выводу, что Залужный начинает предвыборную президентскую компанию. Хотя еще осенью 2025 года он заявлял, что не поддерживает идей проведения выборов во время войны и не создает политических партий и штабов. Залужный написал об этом в соцсетях, комментируя информацию о том, что он якобы приглашает военных в свою будущую парламентскую политсилу. И вообще не комментировал свои политические амбиции.

Украинский де Голь и Эйзенхауер

А, тем временем сравнение Залужного с де Голлем стало распространенным в украинских и западных СМИ. Журналисты напрямую называли Залужного "Шарлем де Голлем для Украины", видя в нем фигуру, которая может прийти к власти как военный лидер в момент национального кризиса.

Главная параллель с де Голлем — это политический путь: герой войны, который становится сильным политическим лидером, способным "навести порядок" и исправить ошибки предшественников. Как де Голль пришел к власти во Франции на волне политического кризиса, так и Залужного рассматривают как потенциального кандидата, который может заменить действующего президента на фоне усталости общества от войны и коррупционных скандалов.

Однако это сравнение носит двойственный характер. Некоторые эксперты, вспоминая путь де Голля, предупреждают, что военный лидер, придя к власти, может принять решения, которых от него не ждут. Де Голль, которого ультраправые и военные привели к власти, чтобы сохранить Алжир, в итоге предоставил ему независимость и навсегда стал для них "предателем". Такой сценарий также рассматривается как возможный для Залужного, в случае если он решит пойти на уступки ради завершения войны.

А вот немецкий журнал Spiegel писал, что украинцы видят в Залужном "нового Эйзенхауэра", который был, в первую очередь, блестящий военачальник, ставший после войны президентом США дважды. Это сравнение подчеркивает политические перспективы Залужного, его высокий рейтинг и способность конвертировать военную популярность в политические очки.

Визуально это сравнение поддержал фейк, который распространился в сети: фото Залужного в костюме для модного журнала Vogue Ukraine сравнивали с историческим снимком Эйзенхауэра 1952 года, который также позировал у белой двери. Некоторые эксперты расценили сходство как намек и "плагиат", подчеркивающий политические амбиции главкома.

Таким образом, сравнение с де Голлем делает акцент на политическом предназначении и исторической миссии, а сравнение с Эйзенхауэром — на успешном переходе военного лидера в большую политику и президентство.

Залужный — вполне приемлемый кандидат на пост президента

В том, что Залужный будет, скорее всего, одним из участников будущих президентских выборов, уже есть неофициальное, не прямое, подтверждение, после публикации УП.

К тому же, по словам политолога Владимира Фесенко, немало военных в демократических странах становились президентами. Причём очень успешными, иногда великими президентами, как де Голль или Эйзенхауэр. Так что позитивных примеров, когда бывшие военные становились успешными президентами, достаточно много.

"Я приведу примеры из сегодняшнего дня. Президент Чехии генерал Петер Павел, в прошлом один из руководителей НАТО и пользуется большим уважением в стране. Ну, сам факт его избрания на эту должность об этом свидетельствует. Мы не можем заранее сказать каким президентом будет Залужный, потому что есть немало примеров, когда не всегда наши ожидания от тех или иных избранников — неважно, позитивные или негативные — подтверждаются. Поэтому заранее невозможно сказать, каким будет президентом тот или иной человек. Когда избирали Зеленского, многие опасались, что он не справится из-за отсутствия опыта. Так и вышло — ему пришлось учиться на ходу, и ошибки в начале были неизбежны. В случае с Залужным ситуация иная — у него за плечами огромный управленческий опыт", — говорит Фокусу политолог.

Залужный — герой войны, бывший руководитель Вооружённых сил Украины, сейчас посол Украины в Великобритании. Главные функции у президента Украины: он верховный главнокомандующий, гарант национальной безопасности и Конституции, и проводник внешней политики Украины.

"Залужный по своему опыту и профессии полностью соответствует президентским полномочиям: оборона, безопасность, внешняя политика. Он успешно руководил ВСУ и успешно работает послом в Великобритании. Поэтому с точки зрения компетенции он вполне приемлемый кандидат на пост президента. Так что в этом смысле, я считаю, с точки зрения компетенции и опыта, Залужный вполне приемлемый кандидат на должность президента Украины", — считает Фесенко.

Ну и что важно Залужный, по словам политолога, остаётся, по данным разных опросов, является лидером доверия. Более 70% украинцев доверяют ему. Он сохраняет это доверие ещё с 2022–2023 годов, когда был руководителем ВСУ. И он считается, по разным исследованиям и оценкам, одним из главных фаворитов президентских выборов.

"Так что Валерий Фёдорович, несмотря на то что он сейчас в тени, не участвует в политических процессах, в политических дискуссиях, он тем не менее сохраняет доверие украинцев и считается одним из фаворитов будущих президентских выборов. Сейчас, если Залужный станет президентом, то это будет означать, что во главе государства будет опытный военный человек, который точно будет заботиться о надлежащем уровне обороноспособности страны. То есть Украина при Залужном не будет казаться слабым объектом, слабой страной. И это значительно уменьшит риски начала новой войны", — подчеркивает Фесенко.

Что касается внешней политики Залужного, по словам политолога, в значительной мере определяется выбором самих украинцев. Выбор в сторону европейской интеграции, выбор в сторону справедливого для нас, возможно не полностью, но справедливого завершения войны, где Украина не проигрывает эту войну.

"Этот выбор будет поддержан любым победителем президентских выборов в Украине. Я не ожидаю, что позиция Зеленского, Залужного или Буданова будет принципиально разной. Нет, такого не будет. Позиции во внешней политике, позиции по условиям завершения войны — мы не будем признавать ни одну из оккупированных территорий Украины российскими. Зеленский, Буданов, Залужный здесь имеют одинаковые позиции. Мы стремимся стать частью Европейского Союза, частью западного мира. Это тоже общая позиция. То есть здесь для нас ничего не изменится", — продолжает эксперт.

Напомним, ровно год назад опрос СОЦИС показал, что если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то граждане Украины преимущественно бы отдали свои голоса за Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Во втором туре победил бы Залужный.

В начале года экс-глава и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что пока не рассматривает участие в выборах из-за продолжающейся войны и военного положения. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь раскритиковал публичное обсуждение конфликта с Залужным, произошедшего в 2022 году.