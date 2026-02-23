Залужный сделал заявление о выборах: Зеленский ответил, будет ли он хорошим президентом

Экс-глава и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что пока не рассматривает участие в выборах из-за продолжающейся войны и военного положения. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь раскритиковал публичное обсуждение конфликта с Залужным, произошедшего в 2022 году.

Валерий Залужный во время выступления в Chatham House в Лондоне заявил, что пока не рассматривает участие в выборах из-за продолжающейся войны и военного положения. Он отметил, что говорить о политических амбициях можно будет только после завершения войны и восстановления страны.

"По состоянию на сегодняшний день ничего не дает мне никакой возможности даже думать об этом. Потому что ситуация, к сожалению, складывается именно так, как складывается. Заканчивается война, заканчивается военное положение в Украине — хочу обратить внимание, начинайте в своих странах думать над тем, что такое военное положение, очень интересное состояние, очень туристическое, а оно, кстати, закончится только тогда, когда закончится восстановление страны — тогда и будем об этом говорить", — отметил Залужный.

Кроме этого, Залужный назвал негативным явлением вынесение внутриполитических вопросов Украины на международный уровень и отметил, что такие действия должны быть табуированы.

Зеленский ответил Залужному относительно конфликта между ними

Глава государства в интервью агентству AFP прокомментировал заявления бывшего главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла в Великобритании Валерия Залужного, которые тот озвучил ранее в интервью AP. Зеленского спросили, расценивает ли он это как начало избирательной кампании Залужного. Президент отметил, что есть сомнения относительно уместности таких заявлений в нынешний момент.

"Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция. Не рано ли все это? Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович, также очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И он, я считаю, не будет хорошо выглядеть, если разговаривать об этом и продолжать и так далее. Ну, сказал и сказал", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что после публикации интервью он с Залужным не общался. На вопрос о том, был бы Залужный хорошим президентом, ответил, что военный и послевоенный периоды имеют разные требования к руководству государством.

Напомним, что Валерий Залужный в 2022 году был недоволен отсутствием решения о введении военного положения. Оно позволило бы ему осуществить передислокацию войск и полноценно подготовить планы обороны. Несмотря на отсутствие разрешения главы государства, Залужный пытался планировать действия настолько, насколько это было возможно.

Ранее мы также информировали, что Фокус проанализировал, почему именно сейчас Валерий Залужный решил публично озвучить детали своих взаимоотношений с Офисом президента. Экс-глава едва ли не впервые рассказал о разногласиях и напряженных отношениях между ним и Зеленским.