Залужний зробив заяву про вибори: Зеленський відповів, чи буде він хорошим президентом

Ексголовком та посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що наразі не розглядає участь у виборах через триваючу війну та воєнний стан. Президент України Володимир Зеленський в свою чергу розкритикував публічне обговорення конфлікту з Залужним, що стався у 2022 році.

Валерій Залужний під час виступу у Chatham House в Лондоні заявив, що наразі не розглядає участь у виборах через триваючу війну та воєнний стан. Він наголосив, що говорити про політичні амбіції можна буде лише після завершення війни та відбудови країни.

"Станом на сьогоднішній день нічого не дає мені ніякої можливості навіть думати про це. Тому що ситуація, на жаль, складається саме так, як складається. Закінчується війна, закінчується воєнний стан в Україні — хочу звернути увагу, починайте у своїх країнах думати над тим, що таке воєнний стан, дуже цікавий стан, дуже туристичний, а він, до речі, закінчиться лише тоді, коли закінчиться відбудова країни — тоді і будемо про це говорити", — зазначив Залужний.

Окрім цього, Залужний назвав негативним явищем винесення внутрішньополітичних питань України на міжнародний рівень та зазначив, що такі дії мають бути табуйовані.

Зеленський відповів Залужному щодо конфлікту між ними

Глава держави в інтерв’ю агентству AFP прокоментував заяви колишнього головнокомандувача ЗСУ та нинішнього посла у Великій Британії Валерія Залужного, які той озвучив раніше в інтерв’ю AP. Зеленського запитали, чи розцінює він це як початок виборчої кампанії Залужного. Президент зауважив, що є сумніви щодо доречності таких заяв у нинішній момент.

"Напевно у нас у всіх однакова була емоція. Не зарано все це? Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно. Бо ніхто з цього не виграє. Все ж йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він, я вважаю, не буде гарно виглядати, якщо розмовляти про це і продовжувати тощо. Ну, сказав й сказав", — сказав Зеленський.

Президент додав, що після публікації інтерв’ю він із Залужним не спілкувався. На запитання про те, чи був би Залужний хорошим президентом, відповів, що воєнний та повоєнний періоди мають різні вимоги до керівництва державою.

Нагадаємо, що Валерій Залужний у 2022 році був незадоволений відсутністю рішення про запровадження воєнного стану. Воно дозволило б йому здійснити передислокацію військ і повноцінно підготувати плани оборони. Попри відсутність дозволу глави держави, Залужний намагався планувати дії настільки, наскільки це було можливим.

