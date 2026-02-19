Залужний проти Зеленського: навіщо генерал розповів про суперечки з Банковою

Буквально за лічені дні до четвертих роковин від початку повномасштабної війни колишній головком ЗСУ і діючий посол України у Великобританії Валерій Залужний виступив з низкою заяв, що стосуються його непростих стосунків з Офісом президента (ОП). Чому він вирішив це зробити саме тут і зараз, з’ясовував Фокус.

Надзвичайний та повноважний посол України у Великобританії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний чи не вперше розповів про «глибокі розбіжності» та «напружені відносини» між ним та президентом Володимиром Зеленським.

«Напруженість виникла незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, і між двома чоловіками часто спалахували суперечки щодо того, як найкраще захищати країну... Напружені відносини досягли апогею пізніше того ж року, коли десятки агентів внутрішньої розвідки України провели рейд в його офісі», — йдеться у статті з інтерв’ю генерала агентству Associated Press (AP).

На переконання Валерія Залужного, цей інцидент, про який раніше не повідомлялося на широкий загал, був актом залякування. «Одного вечора в середині вересня 2022 року, коли Україна проводила ефективний контрнаступ на північному сході, Залужний, який на той час був командувачем армії, вийшов із напруженої наради в штабі Зеленського і попрямував до свого офісу в Києві. За кілька годин до офісу Залужного прибули десятки агентів Служби безпеки України (СБУ), щоб провести обшук приміщення, розповів Залужний. За його словами, на той момент там якраз на спеціальній нараді перебувало понад десяток британських офіцерів», — зазначає агентство.

Залужний, констатує AP, стверджує, «що українські агенти не сказали, що саме вони шукають, і що він не дозволив їм переглядати документи та комп’ютери, хоча цей рейд був явною погрозою».

«У присутності агентів Залужний зателефонував тодішньому керівнику ОП Андрію Єрмаку і висловив суворе попередження: «Я сказав Єрмаку, що відбиватиму цю атаку, бо знаю, як воювати. 52-річний Залужний відмовляється обговорювати свої політичні амбіції, кажучи, що не хоче ризикувати національною єдністю під час війни з Росією, чия повномасштабна фаза триває вже майже 4 роки. Однак, як ознака його можливого бажання балотуватися на посаду президента – після закінчення війни – Залужний вперше публічно висловився про глибоку розбіжність між ним і Зеленським», — резюмує AP.

Водночас в СБУ заперечили проведення обшуків у тимчасовому командному пункті колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. «По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулися. Додатково Василь Малюк (тодішній очільник СБУ. — Фокус) та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, тому ситуація була прояснена», — зазначили у відомстві. У спецслужбі при цьому додали, що в той період дійсно проводилися слідчі дії в рамках окремого кримінального провадження щодо організованої злочинності за великою кількістю адрес і одна з них збіглася з розташуванням запасного офісу ексголовкома ЗСУ.

Чим обумовлені скандальні заяви колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного

Коментуючи Фокусу озвучені ексголовкомом ЗСУ меседжі, політолог, очільник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко зазначає: «У мене склалося враження, що з боку Залужного це не наїзд на Зеленського, а радше інформування про події епохи Єрмака. При цьому це все йде у руслі ймовірної виборчої кампанії в сенсі демонстрації того, що він є не лише теоретичним, а й цілком реальним політичним гравцем. В принципі, і сам Зеленський не виключає своєї участі у виборчій кампанії, якщо будуть відповідні безпекові умови. Загалом, ключові політичні суб’єкти з осені минулого року живуть у передвиборчому стані і це дедалі більше відчувається».

Свіжі заяви Валерія Залужного, вважає експерт, важко назвати програмним маніфестом, «але це точно намагання застовбити початкову політичну позицію».

«Хай там як, але конкретного наїзду на Зеленського, як це подає пул Європейської солідарності (ЄС), я не побачив. Як не побачив і закидів на адресу наших міжнародних партнерів. Втім Залужний, не знаю планував він це чи ні, але спровокував дискусію щодо контрнаступу ЗСУ. З цієї точки зору головком здійснив досить ризикований маневр, але з прицілом побудови власної політичної кар’єри, я розумію, чому він і його команда роблять такі кроки, адже саме на початках важливо прибирати з бекграунду мінусові речі, які в подальшому можуть негативно вплинути у репутаційному, а відтак – електоральному сенсі», - резюмує Ігор Чаленко.

Чому насправді Залужний вирішив розповісти про конфлікти з владою

Причин, з яких колишній головком ЗСУ вирішив винести у публічний простір історію про свої чвари із Банковою, вважає політолог Ігор Петренко, є декілька. «Це може бути пов’язано з чутками про намір Залужного звільнитися з позиції посла Великобританії і повернутися до Києва . У цьому контексті з боку Залужного це є гра на випередження з намаганням паралельно отримати політичні дивіденди. Ще однією причиною є політичні амбіції. Тобто, якби і щоби не казав Залужний, зрозуміло, що він таки буде йти у велику політику. Думаю, у технологів, з якими він працює, є розуміння того, що він трішки пересидів і може втратити певні політичні бали, тоді як його конкуренти навпаки ростимуть. Приміром, той же Буданов гратиме на одному з Залужним електоральному полі. Ну, і загалом, Залужний своїми заявами намагається перевести стрілки про невдалий контрнаступ на Зеленського, який начебто не дав ресурси», — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Якщо копнути у корінь цієї історії і абстрагуватися від особистостей, підкреслює Ігор Петренко, то заяви ексголовкома є вкрай деструктивними, позаяк «ми маємо наразі дуже складний перемовний процес, коли Сполучені Штати більше тиснуть на Україну, а не на РФ». Подібного роду речі, констатує політолог, грають на руку ворогу, який неодмінно використає це в площині інформаційної війни з Україною. «З точки зору державних інтересів – це неправильний кейс, невдалий вихід Залужного. Ну, чому, запитується, він мовчав стільки часу? Хто йому заважав говорити і головне – хто заважав «залізно» відстояти свою позицію під час контрнаступу? Тобто, питань насправді виникає дуже багато, але як на мене, політичних дивідендів Залужний після своїх гучних заяв не отримає», — підсумовує Ігор Петренко.

Чи дійсно Залужний перебуває на низькому виборчому старті

У тому, що ексголовком ЗСУ саме тут і зараз вирішив вийти з низкою анти владних заяв не має випадковості, переконаний політолог Олексій Якубін. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт констатував: «Це точно не випадковість і наскільки я розумію, Залужний таким чином намагається нагадати про себе, коли існує висока ймовірність досягнення у найближчі місяці cease fire і проведення в першу чергу президентських виборів, позаяк парламентські організувати досить складно. Мені здається, що Залужний намагається показати усім зацікавленим сторонам, що він не випадає з виборчої гонки і цілком готовий до безпосередньої участі у ній».

З огляду на те, що наразі у суспільстві через «Міндічгейт» та інші корупційні скандали є група людей, які вкрай критично ставляться до влади, каже експерт, Залужний, будучи діючим послом, намагається не просто абстрагуватися від правлячої команди, а й критично висловлюватися на її адресу.

Так чи інакше, зауважує Олексій Якубін свіжий медійний вихід колишнього головкома ЗСУ є підготовкою до майбутніх виборів.

Українське суспільство, констатує політолог, за майже чотири роки повномасштабної війни «дуже скучило за живим політичним процесом» і вже дозріло до того, аби під критичним кутом аналізувати внутрішні події в державі. Інакше кажучи, за словами експерта, той суспільний консенсус, який існував у 2022-2023 роках відносно табу на політичну критику, відійшов в історію. Натомість, акцентує Олексій Якубін, Україна повертається до звичного політичного життя з притаманними йому елементами авантюр та різнопланових інтриг.