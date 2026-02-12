ВР готує основу закону про вибори під час війни: Корнієнко повідомив про терміни

У Верховній Раді в найближчі тижні планують напрацювати основу документа щодо проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану. Паралельно Центральна виборча комісія співпрацює щодо майбутнього голосування з міжнародними партнерами.

Відповідний законопроект розробляється під час засідання Робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період. Про деталі цієї підготовчої роботи розповів голова партії "Слуга народу", перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Голова "Слуги народу" заявив, що наразі мова не йде про негайне проведення виборів в Україні, спростувавши ці чутки у медіа. Але робоча група наразі дійсно проводить підготовку до майбутніх виборів. Окрім того, щодо даного питання йде робота ЦВК з міжнародними партнерами.

"Ніхто там не біжить завтра вибори проводити, абсолютно, що б там не писали шановані ЗМІ з посиланням на шанованих людей, анонімних. Точно тут немає такої задачі. Але є задача, щоб ця група була продуктивною і ефективною", – зазначив Корнієнко.

Відео дня

Перший віцеспікер Верховної Ради наголосив що, наразі робоча група працює над найбільш проблемними питаннями, готуючи основу для законодавчих рішень щодо виборів.

"Результатом роботи мають стати конкретні законодавчі рішення, адже лише ухвалене законодавство може бути доказом ефективності групи", – вказав Корнієнко.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію видання Financial Times про намір оголосити 24 лютого дату проведення президентських виборів і референдуму. Глава держави назвав такі повідомлення недостовірними.

Раніше ми також інформували, що політтехнолог Тарас Загородній прокоментував припущення Financial Times, щодо рішення Зеленського оголосити 24 лютого про вибори та референдум. Експерт наголосив, що реалізувати подібний сценарій за три місяці практично неможливо через правові та організаційні обмеження, зокрема – через дію воєнного стану.