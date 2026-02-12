ВР готовит основу закона о выборах во время войны: Корниенко сообщил о сроках

В Верховной Раде в ближайшие недели планируют наработать основу документа о проведении выборов в Украине в условиях военного положения. Параллельно Центральная избирательная комиссия сотрудничает относительно будущего голосования с международными партнерами.

Соответствующий законопроект разрабатывается во время заседания Рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период. О деталях этой подготовительной работы рассказал председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Председатель "Слуги народа" заявил, что пока речь не идет о немедленном проведении выборов в Украине, опровергнув эти слухи в медиа. Но рабочая группа сейчас действительно проводит подготовку к предстоящим выборам. Кроме того, по данному вопросу идет работа ЦИК с международными партнерами.

"Никто там не бежит завтра выборы проводить, абсолютно, что бы там не писали уважаемые СМИ со ссылкой на уважаемых людей, анонимных. Точно здесь нет такой задачи. Но есть задача, чтобы эта группа была продуктивной и эффективной", — отметил Корниенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады отметил что, сейчас рабочая группа работает над наиболее проблемными вопросами, готовя основу для законодательных решений по выборам.

"Результатом работы должны стать конкретные законодательные решения, ведь только принятое законодательство может быть доказательством эффективности группы", — указал Корниенко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию издания Financial Times о намерении объявить 24 февраля дату проведения президентских выборов и референдума. Глава государства назвал такие сообщения недостоверными.

Ранее мы также информировали, что политтехнолог Тарас Загородний прокомментировал предположение Financial Times, относительно решения Зеленского объявить 24 февраля о выборах и референдуме. Эксперт отметил, что реализовать подобный сценарий за три месяца практически невозможно из-за правовых и организационных ограничений, в частности — из-за действия военного положения.