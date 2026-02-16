В Управлінні держохорони розповіли, чи досі охороняють Єрмака

В Управлінні державної охорони розповіли про те, що їхні працівники наразі не здійснюють охорону колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше таку підозру висловлював журналіст "Української правди" Михайло Ткач у своєму розслідуванні. Однак в УДО у коментарі "Радіо Свобода заявили, що державна охорона щодо Андрія Єрмака Управлінням державної охорони України не здійснюється.

Розслідування щодо Андрія Єрмака

6 лютого з'явилося розслідування щодо ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака. З нього стало відомо, що Єрмак після своєї відставки продовжує проводити зустрічі з українськими високопосадовцями. Зокрема, він приїздив у гості до секретаря РНБО, колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Також відомо, що після своєї відставки Єрмак спілкується з Зеленським саме на території державних дач.

Крім того, на відео було помітно, що Андрій Єрмак пересувається в супроводі охорони. Зокрема, Михайло Ткач припускав, що ексголова Офісу президента міг пересуватися з державною охороною.

Пізніше нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк із посиланням на свої джерела повідомив, що Єрмак міг зустрітись із Володимиром Зеленським на "Об'єкті № 1" чи на одній із державних дач.

Також з розслідування з'ясувалося, що Андрій Єрмак міг відправити свого адвоката Ігоря Фоміна на перемовини до Ізраїлю, де той мав зустрітися з бізнесменом Тимуром Міндічем. Зокрема, Єрмак хотів домовитися, аби Міндіч не свідчив проти ексголови ОП.

Ще один епізод з розслідування показав, що Андрій Єрмак облаштував собі особистий спортзал в будівлі Палацу спорту. Кожного разу, коли він приїжджає туди, його охоронці особисто відкривають двері своїм ключем.