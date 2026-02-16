В Управлении госохраны рассказали, до сих пор ли охраняют Ермака

В Управлении государственной охраны рассказали о том, что их работники пока не осуществляют охрану бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее такое подозрение высказывал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в своем расследовании. Однако в УГО в комментарии "Радио Свобода заявили, что государственная охрана в отношении Андрея Ермака Управлением государственной охраны Украины не осуществляется.

Расследование в отношении Андрея Ермака

6 февраля появилось расследование в отношении экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Из него стало известно, что Ермак после своей отставки продолжает проводить встречи с украинскими чиновниками. В частности, он приезжал в гости к секретарю СНБО, бывшему министру обороны Рустему Умерову. Также известно, что после своей отставки Ермак общается с Зеленским именно на территории государственных дач.

Відео дня

Кроме того, на видео было заметно, что Андрей Ермак передвигается в сопровождении охраны. В частности, Михаил Ткач предполагал, что экс-глава Офиса президента мог передвигаться с государственной охраной.

Позже нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники сообщил, что Ермак мог встретиться с Владимиром Зеленским на "Объекте № 1" или на одной из государственных дач.

Также из расследования выяснилось, что Андрей Ермак мог отправить своего адвоката Игоря Фомина на переговоры в Израиль, где тот должен был встретиться с бизнесменом Тимуром Миндичем. В частности, Ермак хотел договориться, чтобы Миндич не свидетельствовал против экс-главы ОП.

Еще один эпизод из расследования показал, что Андрей Ермак обустроил себе личный спортзал в здании Дворца спорта. Каждый раз, когда он приезжает туда, его охранники лично открывают двери своим ключом.