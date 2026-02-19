Залужный против Зеленского: зачем генерал рассказал о спорах с Банковой

Буквально за считанные дни до четвертой годовщины с начала полномасштабной войны бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил с рядом заявлений, касающихся его непростых отношений с Офисом президента (ОП). Почему он решил это сделать именно здесь и сейчас, выяснял Фокус.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный едва ли не впервые рассказал о "глубоких разногласиях" и "напряженных отношениях" между ним и президентом Владимиром Зеленским.

"Напряженность возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, и между двумя мужчинами часто вспыхивали споры относительно того, как лучше всего защищать страну... Напряженные отношения достигли апогея позже в том же году, когда десятки агентов внутренней разведки Украины провели рейд в его офисе", — говорится в статье из интервью генерала агентству Associated Press (AP).

По убеждению Валерия Залужного, этот инцидент, о котором ранее не сообщалось широкой общественности, был актом запугивания. "Однажды вечером в середине сентября 2022 года, когда Украина проводила эффективное контрнаступление на северо-востоке, Залужный, который в то время был командующим армии, вышел из напряженного совещания в штабе Зеленского и направился в свой офис в Киеве. Через несколько часов в офис Залужного прибыли десятки агентов Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы провести обыск помещения, рассказал Залужный. По его словам, на тот момент там как раз на специальном совещании находилось более десятка британских офицеров", — отмечает агентство.

Залужный, констатирует AP, утверждает, "что украинские агенты не сказали, что именно они ищут, и что он не позволил им просматривать документы и компьютеры, хотя этот рейд был явной угрозой".

"В присутствии агентов Залужный позвонил тогдашнему руководителю ОП Андрею Ермаку и высказал строгое предупреждение: "Я сказал Ермаку, что буду отражать эту атаку, потому что знаю, как воевать. 52-летний Залужный отказывается обсуждать свои политические амбиции, говоря, что не хочет рисковать национальным единством во время войны с Россией, чья полномасштабная фаза продолжается уже почти 4 года. Однако, как признак его возможного желания баллотироваться на пост президента — после окончания войны — Залужный впервые публично высказался о глубоком разногласии между ним и Зеленским", — резюмирует AP.

В то же время в СБУ отрицают проведение обысков во временном командном пункте бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "По факту никакие обыски или следственные действия со стороны СБУ по этому адресу не состоялись. Дополнительно Василий Малюк (тогдашний глава СБУ. — Фокус) и Валерий Залужный прокоммуницировали это сразу и лично, поэтому ситуация была прояснена", — отметили в ведомстве. В спецслужбе при этом добавили, что в тот период действительно проводились следственные действия в рамках отдельного уголовного производства по организованной преступности по большому количеству адресов и один из них совпал с расположением запасного офиса экс-главы ВСУ.

Чем обусловлены скандальные заявления бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного

Комментируя Фокусу озвученные экс-главой ВСУ месседжи, политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отмечает: "У меня сложилось впечатление, что со стороны Залужного это не наезд на Зеленского, а скорее информирование о событиях эпохи Ермака. При этом это все идет в русле вероятной избирательной кампании в смысле демонстрации того, что он является не только теоретическим, но и вполне реальным политическим игроком. В принципе, и сам Зеленский не исключает своего участия в избирательной кампании, если будут соответствующие условия безопасности. В общем, ключевые политические субъекты с осени прошлого года живут в предвыборном состоянии и это все больше ощущается".

Свежие заявления Валерия Залужного, считает эксперт, трудно назвать программным манифестом, "но это точно попытка застолбить начальную политическую позицию".

"Как бы там ни было, но конкретного наезда на Зеленского, как это подает пул Европейской солидарности (ЕС), я не увидел. Как не увидел и упреков в адрес наших международных партнеров. Впрочем Залужный, не знаю планировал он это или нет, но спровоцировал дискуссию о контрнаступлении ВСУ. С этой точки зрения главком совершил достаточно рискованный маневр, но с прицелом построения собственной политической карьеры, я понимаю, почему он и его команда делают такие шаги, ведь именно в начале важно убирать из бэкграунда минусовые вещи, которые в дальнейшем могут негативно повлиять в репутационном, а затем — электоральном смысле", — резюмирует Игорь Чаленко.

Почему на самом деле Залужный решил рассказать о конфликтах с властью

Причин, по которым бывший главком ВСУ решил вынести в публичное пространство историю о своих распрях с Банковой, считает политолог Игорь Петренко, есть несколько. "Это может быть связано со слухами о намерении Залужного уволиться с позиции посла Великобритании и вернуться в Киев. В этом контексте со стороны Залужного это игра на опережение с попыткой параллельно получить политические дивиденды. Еще одной причиной являются политические амбиции. То есть, как бы и чтобы не говорил Залужный, понятно, что он таки будет идти в большую политику. Думаю, у технологов, с которыми он работает, есть понимание того, что он немного пересидел и может потерять определенные политические баллы, тогда как его конкуренты наоборот будут расти. К примеру, тот же Буданов будет играть на одном с Залужным электоральном поле. Ну, и в целом, Залужный своими заявлениями пытается перевести стрелки о неудачном контрнаступлении на Зеленского, который якобы не дал ресурсы", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Если копнуть в корень этой истории и абстрагироваться от личностей, подчеркивает Игорь Петренко, то заявления экс-главы являются крайне деструктивными, поскольку "мы имеем сейчас очень сложный переговорный процесс, когда Соединенные Штаты больше давят на Украину, а не на РФ". Подобного рода вещи, констатирует политолог, играют на руку врагу, который непременно использует это в плоскости информационной войны с Украиной. "С точки зрения государственных интересов — это неправильный кейс, неудачный выход Залужного. Ну, почему, спрашивается, он молчал столько времени? Кто ему мешал говорить и главное — кто мешал "железно" отстоять свою позицию во время контрнаступления? То есть, вопросов на самом деле возникает очень много, но как по мне, политических дивидендов Залужный после своих громких заявлений не получит", — заключает Игорь Петренко.

Действительно ли Залужный находится на низком избирательном старте

В том, что экс-глава ВСУ именно здесь и сейчас решил выйти с рядом анти властных заявлений нет случайности, убежден политолог Алексей Якубин. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Это точно не случайность и насколько я понимаю, Залужный таким образом пытается напомнить о себе, когда существует высокая вероятность достижения в ближайшие месяцы cease fire и проведения в первую очередь президентских выборов, поскольку парламентские организовать достаточно сложно. Мне кажется, что Залужный пытается показать всем заинтересованным сторонам, что он не выпадает из избирательной гонки и вполне готов к непосредственному участию в ней".

Учитывая то, что сейчас в обществе из-за "Миндичгейта" и других коррупционных скандалов есть группа людей, которые крайне критически относятся к власти, говорит эксперт, Залужный, будучи действующим послом, пытается не просто абстрагироваться от правящей команды, но и критически высказываться в ее адрес.

Так или иначе, замечает Алексей Якубин свежий медийный выход бывшего главкома ВСУ является подготовкой к предстоящим выборам.

Украинское общество, констатирует политолог, за почти четыре года полномасштабной войны "очень соскучилось по живому политическому процессу" и уже созрело к тому, чтобы под критическим углом анализировать внутренние события в государстве. Иначе говоря, по словам эксперта, тот общественный консенсус, который существовал в 2022-2023 годах относительно табу на политическую критику, отошел в историю. Зато, акцентирует Алексей Якубин, Украина возвращается к привычной политической жизни с присущими ей элементами авантюр и разноплановых интриг.