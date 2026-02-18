"С неприятными соседями": Галущенко согласовывал камеру СИЗО для детектива НАБУ, — прокурор (фото)

Экс-министр юстиции и энергетики Герман Галущенко, а также действующий заместитель министра юстиции Евгений Пикалов в совместной переписке согласовывали, в какой именно камере СИЗО и в каких условиях будет находиться задержанный в июле 2025 года детектив НАБУ.

Детектива НАБУ "согласовали" посадили в безоплтану камеру с "неприятными соседями", пишет hromadske.

На заседании суда по избранию меры пресечения Галущенко прокурор САП Иван Дячук зачитал часть из протокола осмотра содержимого телефона Галущенко.

Там говорилось, что 21 июля 2025 года Пикалов написал Галущенко сообщение с таким текстом: "Поступила просьба СБУ работать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Ему вероятно изберут меру пресечения и завтра привезут в Лукьяновское СИЗО. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями".

В тот же день Пикалов прислал Галущенко фотографию камеры в СИЗО и сообщение: "Это предварительные условия, которые мы предложили". На это Галущенко ответил: "плюс".

Условия камеры СИЗО, в которой якобы согласовали держать детектива НАБУ Фото: Facebook

Прокурор не назвал фамилии детектива НАБУ, о котором шла речь. Однако журналисты отметили, что сообщение было отправлено за день до заседания по избранию меры пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, которое состоялось 22 июля. Тогда его взяли под стражу.

Герман Галущенко во время перерыва в заседании сказал, что эта переписка вырвана из контекста.

"Специально плохих условий не было. Очень важны нюансы, когда не показывается какая-то часть, или вытягивается из контекста", — подчеркнул Галущенко.

Напомним, 16 февраля Герман Галущенко пожаловался на "незаконное задержание".

17 февраля Германа Галущенко взяли под стражу и определили возможность внесения залога в размере 200 миллионов гривен.