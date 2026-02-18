"З неприємними сусідами": Галущенко погоджував камеру СІЗО для детектива НАБУ, — прокурор (фото)

Ексміністр юстиції та енергетики Герман Галущенко, а також чинний заступник міністра юстиції Євген Пікалов у спільній переписці погоджували, у якій саме камері СІЗО та у яких умовах перебуватиме затриманий у липні 2025 року детектив НАБУ.

Детектива НАБУ "погодили" посадили в безоплтану камеру з "неприємними сусідами", пише hromadske.

На засіданні суду з обрання запобіжного заходу Галущенку прокурор САП Іван Дячук зачитав частину із протоколу огляду вмісту телефону Галущенка.

Там йшлося, що 21 липня 2025 року Пікалов написав Галущенку повідомлення з таким текстом: "Поступило прохання СБУ працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Йому імовірно оберуть запобіжний захід і завтра привезуть на Лук’янівське СІЗО. Просять безплатну камеру з неприємними сусідами".

Того ж дня Пікалов надіслав Галущенку фотографію камери у СІЗО і повідомлення: "Це попередні умови, які ми запропонували". На це Галущенко відповів: "плюс".

Умови камери СІЗО, в якsq нібито погодили тримати детектива НАБУ Фото: Facebook

Прокурор не назвав прізвища детектива НАБУ, про якого йшлося. Проте журналісти зазначили, що повідомлення було відправлене за день до засідання щодо обрання запобіжного заходу детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, що відбулось 22 липня. Тоді його взяли під варту.

Герман Галущенко під час перерви у засіданні сказав, що це листування вирвано з контексту.

"Спеціально поганих умов не було. Дуже важливі нюанси, коли не показується якась частина, або витягається з контексту", — наголосив Галущенко.

Нагадаємо, 16 лютого Герман Галущенко поскаржився на "незаконне затримання".

17 лютого Германа Галущенка взяли під варту та визначили можливість внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.