Темная лошадка Кремля: почему мирные переговоры в Женеве были обречены на провал

17-18 февраля в Женеве состоялся очередной мирно-переговорный раунд по линии Украина-США-РФ. О чем удалось договориться делегациям в Швейцарии, а какие вопросы взамен и почему все еще остаются в подвешенном состоянии, — выяснял Фокус.

Незадолго до начала встречи делегаций из Киева, Вашингтона и Москвы во вторник, 17 января в швейцарской Женеве президент США озвучил неожиданное заявление относительно мирного урегулирования. В частности, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, Дональд Трамп констатировал: "Большие переговоры. Это будет очень просто".

При этом нынешний глава Белого дома почему-то акцентировал, что именно Украине "лучше быстро сесть за стол переговоров", несмотря на то, что Украина, в отличие от РФ, всегда и постоянно не просто декларировала — практическими шагами подтверждала заинтересованность в дипломатическом завершении путинской "СВО". "Это все, что я им (украинской стороне — Фокус) скажу", — подытожил взамен хозяин Овального кабинета.

Какой была мирно-переговорная прелюдия и финал

Собственно, если формулировать языком господина Трампа, то "большие переговоры" стартовали 17 февраля в 15 часов по Киеву. Об этом рассказал в соцсетях глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ) Рустем Умеров. "Спасибо американской стороне за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч", — добавил он.

Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что украинская делегация имеет согласованные президентом Владимиром Зеленским "рамки работы и четкий мандат", что касается безопасности, а также гуманитарных вопросов. "Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача — максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", — подытожил секретарь СНБОУ.

В то время, как закрытые трехсторонние переговоры в Женеве продолжались, британский The Economist, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил о том, что украинская делегация якобы разделилась на два лагеря. В частности, отмечается о существовании "крыла" руководителя Офиса президента (ОП) Кирилла Буданова, которое выступает за быстрое соглашение, тогда как остальные переговорщики, ориентированных на бывшего главу ОП Андрея Ермака высказываются категорически против такой дипломатической игры. "То есть одни имеют целью закончить все как можно скорее, пока есть окно возможностей. Другие же стремятся подождать, поскольку верят в то, что для Украины впоследствии сложится более выгодная позиция на переговорах. Впрочем Зеленский, похоже, ищет компромисс между ними, одновременно имея и собственные идеи", — резюмировало издание.

Владимир Зеленский рассказал, что поручил украинской переговорной делегации организовать встречу на уровне лидеров Украины-США-РФ в Женеве Фото: Скриншот видео

В то же время в интервью Axios президент Владимир Зеленский рассказал, что поручил украинской переговорной делегации организовать встречу на уровне лидеров Украины-США-РФ в Женеве. По убеждению главы государства, лучший способ достичь прорыва в вопросе территорий — это личная встреча с главой Кремля Путиным.

Зато спецпосланник президента США Стив Уиткофф, резюмируя переговорный день 17 февраля в Женеве, сказал о "значительном прогрессе" по мирному урегулированию.

Уже в среду, 18 февраля, когда стартовал второй переговорный день в Женеве президент Зеленский заявил, что Россия пытается затянуть дипломатический процесс, который "мог бы уже выйти на финальный этап". Отдельно глава государства подчеркнул, что во время совещания с членами украинской делегации "поставил четкую задачу — сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений".

О завершении переговоров 18 февраля первым в комментарии росСМИ рассказал глава делегации РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, не вдаваясь при этом ни к каким деталям, что "переговоры были тяжелыми, но деловыми". Новая встреча по мирному урегулированию, добавил представитель Москвы, состоится уже "в ближайшее время".

Несколько позже президент Владимир Зеленский заявил следующее: "Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет — гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю детальный доклад по итогам всех встреч". Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров ограничился тем, что продублировал вышеприведенную позицию главы государства.

Почему двухдневные переговоры в Женеве окутаны туманом и что происходило за кулисами

Анализируя в разговоре с Фокусом двухдневные мирные переговоры в Женеве, политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отметил следующее: "Обратите внимание на то, что на коммуникационном финише Виткофф заявил о каком-то существенном прогрессе. Прогресс в кавычках на самом деле настолько существенный, что его не видно даже в очках. Вообще, у Виткоффа всегда все замечательно и прекрасно. Я так понимаю, что он, как профессиональный аферист в сфере недвижимости, пытается постоянно "впарить" широкой общественности в целом и Трампу в частности продажу пустого дипломатического недостроя".

Эксперт: "Запала Дональда Трампа относительно мирного урегулирования в Украине осталось буквально на несколько месяцев, не более" Фото: Скриншот

По мнению эксперта, сейчас в мирно-переговорном кейсе, как были, так и остаются серьезные проблемы: "Конечно, прежде всего речь идет о вопросах территорий. Но, знаете, россияне даже не пытаются этот вопрос рассматривать серьезно и переназначение Мединского в качестве главы российской делегации — вопиющий сигнал, который, к сожалению, не в состоянии поймать радары Трампа. Совершенно очевидно, что Мединского назначают не для достижения результата, а для имитационного "концерта" по заказу одного зрителя — президента США. То есть, реально договариваться Путин сейчас не хочет. Но при этом все стороны рассыпаются оценками о переговорном прогрессе и так далее. С украинской стороны, думаю, такая линия обусловлена горьким опытом о том, что Трамп не любит, когда ему говорят правду, называя вещи своими именами. Поэтому сейчас доминирует тактика сладкой лжи".

Двухдневная переговорная погода в Женеве, считает Петр Олещук, "была облачной и не слишком вежливой". В то же время эксперт резюмирует: "Следует учитывать, что Дональд Трамп, как маленький ребенок, топает ножкой и хочет, чтобы ему подарили мирное соглашение. И учитывая, скажем так, эмоциональную компоненту со стороны президента США, Украина пытается вести себя максимально осторожно, чтобы, не дай Бог, не показать своего неуважения к нему".

В любом случае, акцентирует политолог, если бы Путин делал ставку на конкретный результат, "он послал бы в Женеву точно не Мединского".

"С учетом того, что Путин поручил женевскую переговорную миссию самому выдающемуся российскому специалисту по ничего — Мединскому — результат этого всего переговорного марафона был заведомо очевиден", — заключает Петр Олещук, добавляя при этом, что запала Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине осталось буквально на несколько месяцев, не более.

Какие сигналы Трампу и почему на самом деле посылает Путин

В том, что сейчас любые оценочные суждения относительно мирных переговоров в Женеве по линии Украина-США-РФ являются жанром из категории политического фэнтези убежден политолог Олег Постернак. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт акцентировал: "К большому сожалению, процесс, который я называю абу-дабско-женевским, пока даже не стал шахматной партией. Стороны до этой стадии даже не дошли, поскольку прекрасно понимают, что как только погрузятся в реальную игру с согласованием реальных позиций, придется выйти на существенное столкновение, которое закончится агонией и крахом всего мирного трека".

Путин, назначив Мединского в статусе главы росделегации, унизил участников переговоров, демонстрируя никчемность и бесперспективность мирного процесса как такового Фото: obozrevatel

Реальные, а не имитационно-декорационные мирные переговоры, отмечает политолог, пока даже не начались, а присутствие в процессе Мединского является "железным доказательством" того, что Кремль делает ставку на шоу, а не на практический результат.

Двухдневные трехсторонние встречи в Швейцарии Олег Постернак называет переговорной прелюдией, на которую очень много надежд возлагает именно американская сторона, пытаясь сгладить острые углы с одной стороны и получить хоть какой-то результат любой ценой — с другой стороны. Если этой ценой, подчеркивает политолог, станет готовность Киева к "сомнительным компромиссам", и в Белом доме, и в Кремле одинаково будут раскупоривать игристое.

В общем, считает эксперт, Путин, назначив "на бис" Мединского в статусе главы росделегации, унизил участников переговоров, демонстрируя никчемность и бесперспективность мирного процесса как такового. Если в мирно-переговорной истории и следует ожидать хоть какого-то прорыва, заключает Олег Постернак, то следует понимать, что он произойдет целиком и исключительно за счет украинских государственных интересов.