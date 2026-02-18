Второй день мирных переговоров в Женеве: Вашингтон давит на Киев

В среду в Женеве переговорщики из Украины и России начали второй раунд двухдневных мирных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп оказывает на него чрезмерное давление, чтобы он прекратил войну.

Женевская встреча состоялась после двух раундов переговоров в Абу-Даби при посредничестве США, сообщает информационное агентство Reuters. Они завершились без значительного прорыва, поскольку стороны оставались далеко друг от друга в ключевых вопросах, таких как контроль над территорией на востоке Украины.

Мирные переговоры в Швейцарии происходят на фоне того, как президент США Дональд Трамп дважды в последние дни намекал, что Зеленский должен принять меры для обеспечения успеха переговоров, сообщает Reuters. В интервью американскому веб-сайту Axios, опубликованном во вторник, Зеленский назвал "несправедливым" то, что Трамп продолжает публично призывать именно Украину, а не Россию, пойти на уступки в переговорах по условиям мирного плана.

Відео дня

"Надеюсь, это лишь его тактика, а не решение", — отметил Зеленского из интервью.

Зеленский также заявил, что любой план, который требует от Украины отказаться от территории, которую Россия не захватила на востоке Донбасса, будет отклонен украинцами, если его вынесут на референдум. Он еще раз поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия и заявил, что его разговоры с главными переговорщиками США, посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером не предусматривали такого же давления.

"Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я вам говорю", — заявил журналистам Трамп в понедельник.

Главный переговорщик Украины, председатель Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, заявил, что переговоры во вторник были сосредоточены на "практических вопросах и механизмах возможных решений", не предоставляя подробностей. Перед началом переговоров Умеров преуменьшил надежды на значительный шаг вперед в Женеве, заявив, что украинская делегация работает "без чрезмерных ожиданий".

Российские чиновники не комментировали переговоры. Однако, российские новостные агентства, цитируя источник, сообщили, что переговоры были "очень напряженными" и продолжались шесть часов в различных двусторонних и трехсторонних форматах.

В своем вечернем обращении во вторник Зеленский заявил, что ждет отчет от переговорной группы в Женеве.

"Мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о прекращении войны. Вопрос к россиянам: чего же они хотят?", — сказал Зеленский.

Рано в среду Уиткофф заявил, что усилия Трампа, направленные на установление переговоров между Россией и Украиной, дают плоды.

"Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились предоставить обновленную информацию своим соответствующим лидерам и продолжить работу над достижением соглашения", — сказал он в эфире X.

Напомним, что в Женеве завершилась работа политической подгруппы в рамках переговорного процесса. Во вторник представители Украины и России подвели итоги первого дня двухдневных мирных консультаций. Переговоры должны продолжиться в среду, 18 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил делегации отдельно поднять вопрос будущего Запорожской атомной электростанции.

Ранее мы также информировали, что США и Украина пришли к согласию: любая потенциальная договоренность о завершении войны будет вынесена на общенациональный референдум. В интервью Axios Владимир Зеленский отметил, что украинцы не поддержат вариант вывода украинских войск из Донбасса. По словам главы государства, договоренность о проведении референдума стала общей позицией Киева и Вашингтона.