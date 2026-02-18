Другий день мирних переговорів у Женеві: Вашингтон тисне на Київ

У середу у Женеві переговорники з України та Росії розпочали другий раунд дводенних мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський президент Дональд Трамп чинить на нього надмірний тиск, щоб він припинив війну.

Женевська зустріч відбулася після двох раундів переговорів в Абу-Дабі за посередництва США, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Вони завершилися без значного прориву, оскільки сторони залишалися далеко один від одного в ключових питаннях, таких як контроль над територією на сході України.

Мирні переговори у Швейцарії відбуваються на тлі того, як президент США Дональд Трамп двічі останніми днями натякав, що Зеленський має вжити заходів для забезпечення успіху переговорів, повідомляє Reuters. В інтерв'ю американському веб-сайту Axios, опублікованому у вівторок, Зеленський назвав "несправедливим" те, що Трамп продовжує публічно закликати саме Україну, а не Росію, піти на поступки в переговорах щодо умов мирного плану.

Відео дня

"Сподіваюся, це лише його тактика, а не рішення", — зазначив Зеленського з інтерв’ю.

Зеленський також заявив, що будь-який план, який вимагає від України відмовитися від території, яку Росія не захопила на сході Донбасу, буде відхилений українцями, якщо його винесуть на референдум. Він ще раз подякував Трампу за його миротворчі зусилля та заявив, що його розмови з головними переговірниками США, посланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером не передбачали такого ж тиску.

"Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу", — заявив журналістам Трамп у понеділок.

Головний переговірник України, голова Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров, заявив, що переговори у вівторок були зосереджені на "практичних питаннях та механізмах можливих рішень", не надаючи подробиць. Перед початком переговорів Умеров применшив сподівання на значний крок вперед у Женеві, заявивши, що українська делегація працює "без надмірних очікувань".

Російські чиновники не коментували переговори. Однак, російські новинні агентства, цитуючи джерело, повідомили, що переговори були "дуже напруженими" та тривали шість годин у різних двосторонніх та тристоронніх форматах.

У своєму вечірньому зверненні у вівторок Зеленський заявив, що чекає на звіт від переговорної групи в Женеві.

"Ми готові швидко рухатися до гідної угоди про припинення війни. Питання до росіян: чого ж вони хочуть?", — сказав Зеленський.

Рано в середу Віткофф заявив, що зусилля Трампа, спрямовані на встановлення переговорів між Росією та Україною, дають плоди.

"Успіх президента Трампа в об’єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися надати оновлену інформацію своїм відповідним лідерам і продовжити роботу над досягненням угоди", — сказав він в ефірі X.

Нагадаємо, що в Женеві завершилася робота політичної підгрупи в межах переговорного процесу. У вівторок представники України та Росії підбили підсумки першого дня дводенних мирних консультацій. Переговори мають продовжитися у середу, 18 лютого. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив делегації окремо порушити питання майбутнього Запорізької атомної електростанції.

Раніше ми також інформували, що США та Україна дійшли згоди: будь-яку потенційну домовленість щодо завершення війни буде винесено на загальнонаціональний референдум. В інтерв’ю Axios Володимир Зеленський зазначив, що українці не підтримають варіант виведення українських військ із Донбасу. За словами глави держави, домовленість про проведення референдуму стала спільною позицією Києва та Вашингтона.