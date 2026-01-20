"Не делала ничего такого": экс-министр Гринчук не видит причин для вручения ей подозрения из-за "Миндичгейта" (видео)
Экс-министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что причин для вручения ей подозрения в рамках "пленок Миндича" нет, ведь ее деятельность происходила исключительно в правовом поле.
Никакого влияния на себя со стороны Германа Галущенко Минэнерго не ощущало, заявила в комментарии "Радио свобода" сама Гринчук.
"Я не делала в своей работе ничего такого, что могло бы каким-то образом не соответствовать законодательству Украины", — сказал Гринчук.
Она уточнила, что не жалеет о написании заявления на увольнение, которое поддержал парламент, ведь это был единственный правильный выход в той ситуации, которая на тот момент сложилась.
Гринчук также подчеркнула, что власть делала все по максимуму, готовя украинскую энергетику к атакам ВС РФ.
"В то время (с сентября, — ред.) у нас продолжались и плановые, и экстренные работы по восстановлению, ремонтные работы, и в то время было подготовлено достаточно генерации для работы зимой даже при таких температурах. Но мы видим, что с конца сентября, особенно активно октябрь и ноябрь, россияне прицельно атакуют баллистикой комбинировано с дронами, наши энергообъекты", — пояснила Гринчук.
По ее словам, физическая защита энергообъектов не может работать на 100%, если отсутствует эффективная работа ПВО.
"Конечно, сейчас надо усиливать противовоздушную оборону, потому что невозможно защитить против баллистики даже физической защитой. Хотя некоторые саркофаги выдерживали даже прилеты ракет", — подчеркнула Гринчук.
Напомним, 15 января Светлана Гринчук ответила, почему уволилась на фоне скандала в "Энергоатоме".
19 ноября 2025 года Верховная Рада проголосовала за увольнение Гринчук с должности министра энергетики Украины.