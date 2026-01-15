"Украина не правовое государство": Гринчук ответила, почему уволилась на фоне скандала в "Энергоатоме"

Бывший министр энергетики Светлана Гринчук на заседании ВСК заявила, что ее права человека были грубо нарушены, и она больше не хочет находиться в украинской политике.

Свое увольнение на фоне коррупционного скандала в НАЭК "Энергоатом" Светлана Гринчук прокомментировала во время заседания Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения 15 января. Бывшая чиновница заявила о нарушении ее прав человека и отметила, что не понимает, почему ее пригласили на ВСК.

"Ко мне нет никаких претензий от правоохранителей, меня не обыскивали, не допрашивали, нет ко мне претензий о нарушении антикоррупционного законодательства, профессиональных полномочий как министра энергетики или министра окружающей среды, на всех должностях, на которых я находилась. В то же время детали моей личной жизни без какой-либо привязки к делу стали "достоянием общественности", что обычно повлияло на мою жизнь, на мою репутацию. Это грубое нарушение моих конституционных прав", — заявила Гринчук.

По ее словам, обнародование фактов ее личной жизни стали причиной подачи в отставку с должности министра энергетики.

"Я не хочу иметь отношения вообще к политике в Украине. Сейчас по крайней мере. У нас нет подходов правового государства, когда мы говорим, что мы идем к европейским ценностям, идем в Европу — и сами же грубо нарушаем. В Европе такого нигде нет. Грубо нарушают высшие правоохранительные органы", — сказала Светлана Гринчук.

Она добавила, что не хочет быть в политике Украины, "пока у нас государство не является правовым".

Также она заявила, что не знакома с подозреваемым в организации коррупционной схемы бизнесменом Тимуром Миндичем, и отрицает, что энергообъекты НАЭК "Энергоатом" имеют ненадлежащую защиту.

"При чем вообще дело "Энергоатома" к защите энергообъектов? И с чего все взяли, что нет защиты энергообъектов?" — спросила Гринчук и добавила, что не имеет отношения к связанным с компанией вопросам.

Детали увольнения Светланы Гринчук

Экс-министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке 12 ноября на фоне разоблачения сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры преступной схемы в "Энергоатоме" и хищений на строительстве защиты на энергообъектах. В своих соцсетях она заверила, что в течение ее работы на государственной службе нарушений законодательства не было.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк со ссылкой на стенограмму судебного заседания сообщал, что Светлана Гринчук якобы несколько раз ночевала у экс-министра юстиции Германа Галущенко.

19 ноября 2025 года Верховная Рада проголосовала за увольнение Гринчук с должности министра энергетики Украины.