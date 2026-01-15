"Україна не правова держава": Гринчук відповіла, чому звільнилася на тлі скандалу в "Енергоатомі"

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук на засіданні ТСК заявила, що її права людини було грубо порушено, і вона більше не хоче перебувати в українській політиці.

Своє звільнення на тлі корупційного скандалу в НАЕК "Енергоатом" Світлана Гринчук прокоментувала під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану 15 січня. Колишня урядовиця заявила про порушення її прав людини та зазначила, що не розуміє, чому її запросили на ТСК.

"До мене немає жодних претензій від правоохоронців, мене не обшукували, не допитували, немає до мене претензій щодо порушення антикорупційного законодавства, професійних повноважень як міністра енергетики чи міністра довкілля, на всіх посадах, на яких я знаходилася. Водночас деталі мого особистого життя без будь-якої прив'язки до справи стали "надбанням громадськості", що звичайно повпливало на моє життя, на мою репутацію. Це грубе порушення моїх конституційних прав", — заявила Гринчук.

Відео дня

За її словами, оприлюднення фактів її особистого життя стали причиною подання у відставку з посади міністерки енергетики.

"Я не хочу мати відношення взагалі до політики в Україні. Зараз принаймні. У нас немає підходів правової держави, коли ми говоримо, що ми йдемо до європейських цінностей, йдемо в Європу — і самі ж грубо порушуємо. В Європі такого ніде немає. Грубо порушують найвищі правоохоронні органи", — сказала Світлана Гринчук.

Вона додала, що не хоче бути в політиці України, "доки у нас держава не є правовою".

Також вона заявила, що не знайома з підозрюваним в організації корупційної схеми бізнесменом Тимуром Міндічем, і заперечила, що енергооб'єкти НАЕК "Енергоатом" мають неналежний захист.

"До чого взагалі справа "Енергоатому" до захисту енергооб'єктів? І з чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів?" — спитала Гринчук і додала, що не має стосунку до пов'язаних з компанією питань.

Деталі звільнення Світлани Гринчук

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку 12 листопада на тлі викриття співробітниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури злочинної схеми в "Енергоатомі" та розкрадань на будівництві захисту на енергооб'єктах. У своїх соцмережах вона запевнила, що протягом її роботи на державній службі порушень законодавства не було.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк із посиланням на стенограму судового засідання повідомляв, що Світлана Гринчук нібито кілька разів ночувала у ексміністра юстиції Германа Галущенка.

19 листопада 2025 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Гринчук із посади міністерки енергетики України.