"Не робила нічого такого": ексміністерка Гринчук не бачить причин для вручення їй підозри через "Міндічгейт" (відео)

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що причин для вручення їй підозри в межах "плівок Міндіча" немає, адже її діяльність відбувалась виключно у правовму полі.

Жодного впливу на собі з боку Германа Галущенка Міненерго не відчувало, заявила в коментарі "Радіо свобода" сама Гринчук.

"Я не робила у своїй роботі нічого такого, що могло б якимось чином не відповідати законодавству України", — скалав Гринчук.

Вона уточнила, що не шкодує про написання заяви на звільнення, яку підтримав парламент, адже це був єдиний правильний вихід у тій ситуації, яка на той момент склалась.

Гринчук також підкреслила, що влада робила все по максимуму, готуючи українську енергетику до атак ЗС РФ.

"На той час (з вересня, — ред.) у нас тривали і планові, і екстрені роботи з відновлення, ремонтні роботи, і на той час було підготовлено достатньо генерації для роботи взимку навіть при таких температурах. Але ми бачимо, що з кінця вересня, особливо активно жовтень і листопад, росіяни прицільно атакують балістикою комбіновано з дронами, наші енергообєкти", — пояснила Гринчук.

За її словами, фізичний захист енергооб'єктів не може працювати на 100%, якщо відсутня ефективна робота ППО.

"Звичайно, зараз треба посилювати протиповітряну оборону, тому що неможливо захистити проти балістики навіть фізичним захистом. Хоча деякі саркофаги витримували навіть прильоти ракет", — наголосила Гринчук.

Нагадаємо, 15 січня Світлана Гринчук відповіла, чому звільнилася на тлі скандалу в "Енергоатомі".

19 листопада 2025 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Гринчук із посади міністерки енергетики України.