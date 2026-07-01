Залужный идет в президенты: почему заговорили о выборах уже осенью и беспокоит ли это Зеленского

Действительно ли Украина уже вступает в предвыборный цикл, несмотря на войну? Информация о якобы готовности Валерия Залужного баллотироваться в президенты вызвала новую волну дискуссий о возможных выборах, мирном процессе и борьбе за власть. Фокус выяснил, насколько реалистичны такие сценарии и что они могут означать для страны.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы подтвердил готовность баллотироваться на президентских выборах, если они состоятся осенью. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным издания, недавно Залужного пригласили в Киев. Формально встреча с президентом Владимиром Зеленским была посвящена украинско-британским отношениям, однако впоследствии собеседники перешли к теме возможного проведения президентских выборов.

Как утверждают источники УП, президент отметил, что ситуация на фронте и уровень общественной консолидации могут создать предпосылки для организации избирательного процесса. В то же время он якобы подчеркнул необходимость избежать внутреннего политического противостояния, которое могло бы негативно повлиять на страну.

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После этого, по информации журналистов, Зеленский прямо спросил Залужного, будет ли тот участвовать в выборах, если они состоятся осенью. В ответ генерал, по словам собеседников издания, ответил кратко: "Да. Буду".

Как отмечает УП, Залужный объяснил свою позицию тем, что не стремился к политической карьере, однако не может игнорировать ожидания людей, которые возлагают на него надежды.

После беседы президента с бывшим главнокомандующим, как утверждают источники, также состоялась встреча секретаря СНБО Рустема Умерова и председателя парламентской фракции Давида Арахамии. По информации УП, они также пытались убедить его отказаться от участия в выборах, аргументируя это риском политического раскола общества. Однако, как утверждают собеседники издания, позиция генерала осталась неизменной.

В то же время ни одна из сторон официально не подтвердила факт описанных встреч или содержание бесед. Сам Валерий Залужный публично не комментировал информацию о возможном участии в президентских выборах.

Почему на Банковой заговорили о возможных конкурентах

Политолог Олег Постернак считает, что появление информации о возможных разговорах об участии Валерия Залужного в президентских выборах может быть связано с тем, что в властных кругах всё чаще обсуждают перспективу нового этапа мирного процесса. По его мнению, любой сценарий, предполагающий завершение войны или приближение к миру, автоматически актуализирует вопрос о будущей избирательной кампании.

В то же время эксперт предупреждает, что нынешние социологические опросы не следует воспринимать как точный прогноз результатов предстоящих выборов. По его словам, сегодня в стране не ведется реальная избирательная кампания, поэтому опросы скорее фиксируют текущие политические симпатии, а не окончательный выбор граждан.

"Социология показывает, что Зеленский выиграет первый тур выборов. Но она не совсем точно отражает настроения именно предвыборной кампании, поскольку мы не находимся в условиях предвыборной кампании. Мы находимся в состоянии отложенных политических симпатий", — объясняет Фокусу Постернак.

По его словам, последние рейтинги показывают преимущество действующего президента: Владимир Зеленский набирает около 32–35 % поддержки, Валерий Залужный — примерно 24–28 %, а начальник ГУР Кирилл Буданов — в пределах 10–16%.

По мнению политолога, именно такие показатели могут заставлять Банковую просчитывать различные политические сценарии и заранее определяться с потенциальными конкурентами.

"Для президента важно понимать, кто станет его конкурентом и какие политические стратегии могут быть использованы. Он хочет большей определенности и моделирует различные варианты развития событий", — отмечает эксперт.

Комментируя возможное участие Залужного в выборах, Постернак предполагает, что бывший главнокомандующий также может претендовать на президентский пост.

"Он тоже хочет стать президентом Украины. К тому же вокруг него уже давно формируется круг людей, которые убеждают его пойти в политику и фактически подталкивают к этому решению", — говорит политолог.

Вместе с тем Постернак отмечает, что на данный момент нельзя утверждать, у кого больше шансов на победу. По его словам, исход предстоящих выборов будет зависеть не только от рейтингов, но и от обстоятельств, в которых они будут проходить.

"И Зеленский, и Залужный, и Буданов при определенных сценариях могут претендовать на победу. Окончательное решение будет зависеть не от сегодняшних социологических опросов, а от эмоционального состояния общества, последствий войны и программ послевоенного развития страны. Не факт, что Зеленский будет переизбран, но так же не факт, что Залужный выиграет выборы. Самые интересные политические сценарии ещё впереди", — считает он.

В то же время эксперт скептически оценивает возможность проведения выборов уже этой осенью. По его мнению, ключевым условием по-прежнему является завершение войны.

"Если боевые действия затянутся, это приведет к совершенно иной политической ситуации. Более реалистичным выглядит сценарий с весной 2027 года. Но главное условие остается неизменным — война должна прекратиться. Только после этого можно говорить о проведении выборов", — подчеркивает Постернак.

Феномен "хаки-выборов": почему военные после войны часто идут в политику

Политолог Виктор Таран частично согласен с оценкой Олега Постернака о том, что политические силы уже сейчас могут просчитывать различные сценарии будущей избирательной кампании. В то же время он предлагает рассматривать возможное участие Валерия Залужного в выборах в гораздо более широком контексте — через призму исторического опыта стран, переживших войны.

По словам эксперта, приход военных к власти после масштабных конфликтов — хорошо известное явление в политической науке.

"В политологии даже существует отдельный термин — "хаки-выборы". Его предложила британская политическая школа. Если взглянуть на историю, то только в XX веке к власти после войн приходили Дуайт Эйзенхауэр, Шарль де Голль и многие другие военные. Кто-то побеждал на демократических выборах, кто-то — при других обстоятельствах, но сам феномен существует уже много веков", — говорит Фокусу Таран.

Он отмечает, что причина такой тенденции кроется не только в политике, но и в психологии общества.

После войны люди переживают коллективную травму и стремятся к безопасности. Именно поэтому, по словам политолога, избиратели часто поддерживают тех, кого ассоциируют с защитой государства.

По его мнению, если Валерий Залужный всё же примет решение баллотироваться, его политический образ может формироваться именно по аналогии с такими историческими фигурами, как Эйзенхауэр или Шарль де Голль.

Политолог также не видит ничего удивительного в том, что человек, пользующийся широкой общественной поддержкой, может рассматривать возможность участия в выборах.

"Если у человека высокий рейтинг, то почему он не может стать кандидатом? Он может искренне считать, что способен управлять страной лучше. Это так же естественно, как в свое время было естественным решение Владимира Зеленского баллотироваться в 2019 году", — отмечает он.

Вместе с тем Таран подчеркивает, что речь пока не идет о проведении выборов в условиях военного положения. По его словам, все дискуссии касаются подготовки к возможным выборам уже после завершения активной фазы войны.

"Никаких выборов во время военного положения не будет. Рабочие группы в парламенте, европейские партнеры — все говорят о том, что после прекращения активных боевых действий и установления режима тишины должно пройти не менее шести месяцев, прежде чем можно будет организовать избирательную кампанию. Поэтому утверждение, что кто-то хочет проводить выборы во время войны, — это манипуляция", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, информация о контактах между представителями власти и Залужным может свидетельствовать о том, что Офис президента уже сейчас анализирует возможные политические сценарии.

"Любая избирательная кампания начинается с оценки конкурентов. Если есть сильный оппонент, существует несколько классических стратегий: попытаться договориться с ним, привлечь в свою команду или уже потом переходить к политической борьбе. Именно поэтому сейчас и могут тестировать различные варианты развития событий", — объясняет Таран.

В то же время он предупреждает, что внутреннее политическое противостояние во время войны может иметь негативные последствия для государства. Если начнётся полномасштабная внутренняя политическая война, это точно не пойдёт на пользу стране. Сам же Залужный пока не ведёт внутриполитической кампании. Если посмотреть на его публичные заявления, то они касаются преимущественно войны, армии, мобилизации и обороны государства. Во внутреннюю политическую дискуссию он практически не вмешивается.

Кроме того, Таран отмечает, что делать окончательные прогнозы относительно предстоящих выборов пока преждевременно. По его словам, на политическую ситуацию будут влиять десятки факторов — от условий завершения войны до продолжительности перемирия, формата мирных соглашений и настроений общества.

"Сейчас слишком много неизвестных. Мы не знаем, когда завершатся активные боевые действия, на каких условиях будет достигнут мир, когда реально можно будет провести выборы и какова будет общественная атмосфера. Именно поэтому говорить о будущем президенте сегодня ещё очень рано", — считает Таран.

Выборы, мирный процесс или политический тест: что может стоять за разговорами о Залужном

Политолог Станислав Желиховский также связывает появление темы возможных выборов с более широким политическим контекстом. По его словам, пока нет очевидных признаков того, что президентская кампания может стартовать в ближайшее время, однако сам факт появления таких сигналов может свидетельствовать о подготовке к нескольким сценариям.

Первый из них — возможное движение в направлении мирного урегулирования. Эксперт предполагает, что если осенью или ближе к ней будет введен режим прекращения огня или другой формат снижения интенсивности боевых действий, это теоретически может открыть дискуссию о выборах.

"Если действительно будет какое-то мирное урегулирование или начнёт действовать режим прекращения огня, это может открыть путь к выборам. Поэтому Зеленский может интересоваться, чего ему ожидать: стоит ли ему самому баллотироваться, кто будет сильным оппонентом и какой может быть борьба", — объясняет Фокусу Желиховский.

Второй возможный сценарий, по словам политолога, — подготовка к выборам в рамках более широкой игры вокруг легитимности власти, переговоров с РФ и евроинтеграции. Он подчеркивает, что утверждения России о "нелегитимности" украинской власти являются лишь российским нарративом, однако не исключает, что партнеры могут поднимать тему выборов в контексте будущих переговоров или движения Украины в сторону ЕС.

"Возможно, это связано либо с предстоящими переговорами, либо с европейской интеграцией. Для демократических стран вопрос выборов всегда является деликатным, особенно если речь идет о государстве, претендующем на вступление в ЕС", — отмечает эксперт.

В то же время Желиховский подчеркивает: если выборы действительно будут готовиться ещё до окончания войны, властям придётся чётко объяснить, что изменилось по сравнению с предыдущими годами, когда голосование не проводилось из-за военного положения.

Политолог не исключает и третьего варианта: информация о разговоре Зеленского с Залужным могла быть политическим "вбросом" с целью проверить реакцию общества.

"Возможно, это просто проверка общественного мнения. Но наиболее похожим на реальный сценарий мне всё же кажется связь с переговорным процессом", — заключает Желиховский.

Между тем действия президента США Дональда Трампа в последние недели свидетельствуют об изменении его подхода к войне в Украине. Глава Белого дома всё больше склоняется к усилению давления на Кремль, а его последние шаги могут приблизить окончание войны, хотя ещё недавно Трамп не демонстрировал намерения способствовать именно победе Украины.

Кроме того, Фокус сообщал, что Валерий Залужный предложил свою реформу Вооружённых сил Украины.