Зеленский спросил у Залужного о планах на участие в выборах: генерал ответил однозначно, — УП

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а сейчас — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не исключает своего участия в президентских выборах.

Об этом он якобы заявил во время своего недавнего визита в Киев, говорится в материале "Украинской правды" под названием "Один в бюллетене, два в уме. Как Зеленский отговаривает генералов от политики".

По информации журналистов, Залужного вызвали в Киев перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Формальной причиной стало якобы обсуждение ситуации в Лондоне и последствия отставки Стармера для украино-британских отношений.

Как рассказали источники УП, после разговора о том, что происходит в Великобритании, Зеленский затронул тему президентских выборов. Он якобы сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается положительно, общество остается достаточно консолидированным, а потому появилось окно возможностей для проведения выборов.

Відео дня

"Однако главная задача — провести их так, чтобы страна не получила нового внутреннего раскола, а следовательно, продолжал президент, нужно избежать рисков, которые будут нести противостояние Зеленского и Залужного", — говорится в материале.

Когда Зеленский прямо спросил Залужного, будет ли тот участвовать в выборах, если они состоятся осенью, тот ответил однозначно: "Да. Буду".

Генерал объяснил, что никогда не стремился делать политическую карьеру, однако многие люди возлагают на него свои надежды, и поэтому он не может пренебречь их доверием.

"После этого разговор продолжался еще какое-то время, но Зеленский даже не предлагал Залужному какие-то варианты дальнейшего карьерного пути — это не имело смысла. Хотя, по словам источников УП во власти, среди возможных предложений Банковая готова была говорить не только о дипломатических должностях, но практически любых государственных постах, хотя бы и руководителя правительства", — отмечают авторы материала.

После разговора они пожали друг другу руки и разошлись.

После этого, утверждают журналисты УП, с Залужным встречались секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Оба снова говорили о том же, что и Зеленский: рисках общественного раскола, конфликтной кампании и тому подобное, однако тот своего ответа не поменял.

"После этого даже у самых опытных переговорщиков Банковой аргументы закончились. Но на прощание они попросили у Залужного: "Брат, но ты подумай еще раз"", — пишет УП.

Таким образом, говорится в материале, после отъезда Залужного из Киева летняя попытка Банковой перезапустить политический процесс и попытаться организовать выборы осенью "столкнулась с серьезным препятствием".

Что касается главы Офиса президента Кирилла Буданова, то он не раскрывает свои планы на дальнейшую политическую карьеру, оставляя пространство для маневра.

"Отказываться от собственных политических перспектив в пользу Зеленского Буданов мог бы лишь в том случае, если бы аналогичное решение принял бывший главнокомандующий ВСУ. Иначе возникает очевидный вопрос: зачем сходить с дистанции, если главный конкурент президента все равно остается в гонке?" — констатируют журналисты.

На момент написания материала Валерий Залужный в соцсетях пока никак не комментировал публикацию УП. как и информацию о своих президентских амбициях.

Напомним, Залужный предложил свою реформу армии Украины.

Также сообщалось, что Залужный сделал заявление о выборах.