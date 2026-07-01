Зеленський запитав Залужного про плани щодо участі у виборах: генерал відповів однозначно, — УП

Колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний не виключає своєї участі у президентських виборах.

Про це він нібито заявив під час свого нещодавнього візиту до Києва, йдеться у матеріалі "Української правди" під назвою "Один у бюлетені, два в умі. Як Зеленський відмовляє генералів від політики".

За інформацією журналістів, Залужного викликали до Києва напередодні відставки прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Формальною причиною нібито стало обговорення ситуації в Лондоні та наслідків відставки Стармера для українсько-британських відносин.

Як повідомили джерела УП, після розмови про те, що відбувається у Великій Британії, Зеленський порушив тему президентських виборів. Він нібито сказав, що ситуація на фронті останнім часом розвивається позитивно, суспільство залишається досить консолідованим, а тому з’явилося вікно можливостей для проведення виборів.

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"Однак головне завдання — провести їх так, щоб у країні не виник нового внутрішнього розколу, а отже, — продовжив президент, — потрібно уникнути ризиків, які нестиме протистояння Зеленського та Залужного", — йдеться в матеріалі.

Коли Зеленський прямо запитав Залужного, чи братиме той участь у виборах, якщо вони відбудуться восени, той відповів однозначно: "Так. Буду".

Генерал пояснив, що ніколи не прагнув зробити політичну кар’єру, проте багато людей покладають на нього свої надії, і тому він не може знехтувати їхньою довірою.

"Після цього розмова тривала ще деякий час, але Зеленський навіть не пропонував Залужному жодних варіантів подальшого кар’єрного шляху — це не мало сенсу. Хоча, за словами джерел УП у владі, серед можливих пропозицій Банкова була готова розглядати не лише дипломатичні посади, а й практично будь-які державні посади, хоча б посаду голови уряду", — зазначають автори матеріалу.

Після розмови вони потиснули один одному руки й розійшлися.

Далі, як стверджують журналісти УП, із Залужним зустрічалися секретар РНБО Рустем Умєров та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Обидва знову говорили про те ж, що і Зеленський: про ризики суспільного розколу, конфліктну кампанію тощо, однак той своєї відповіді не змінив.

"Після цього навіть у найдосвідченіших переговірників з Банкової закінчилися аргументи. Але на прощання вони попросили Залужного: "Брат, але ти подумай ще раз", — пише УП.

Отже, як йдеться у матеріалі, після від'їзду Залужного з Києва літня спроба Банкової відновити політичний процес і організувати вибори восени "натрапила на серйозну перешкоду".

Що стосується голови Офісу президента Кирила Буданова, то він не розкриває своїх планів щодо подальшої політичної кар’єри, залишаючи собі простір для маневру.

"Відмовитися від власних політичних перспектив на користь Зеленського Буданов міг би лише в тому випадку, якби аналогічне рішення ухвалив колишній головнокомандувач ЗСУ. Інакше виникає очевидне запитання: навіщо виходити з гонки, якщо головний конкурент президента все одно залишається в ній?" — зазначають журналісти.

На момент написання статті Валерій Залужний у соцмережах поки що ніяк не прокоментував публікацію "УП", як і інформацію про свої президентські амбіції.

Нагадаємо, Залужний запропонував свою реформу Збройних сил України.

Також повідомлялося, що Залужний виступив із заявою щодо виборів.