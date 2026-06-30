Президент США Дональд Трамп на самом деле никогда не собирался помогать Украине одержать победу в противостоянии с Россией. Однако, похоже, ему всё равно удалось это сделать.

Когда глава Белого дома лишил Америку контроля над Киевом, он тем самым дал Украине возможность перенести войну на территорию РФ. Об этом пишет журналист The Telegraph Билл Броудер.

"Во время президентской кампании Дональд Трамп снова и снова обещал, что положит конец войне в Украине за 24 часа. Разумеется, он этого не сделал. Прошло уже более 1580 дней этой войны, а она по-прежнему бушует. Но вот в чём ирония. Собственные действия Трампа, ни одно из которых не было направлено на помощь Украине, возможно, приблизили конец этой войны больше, чем что-либо до этого", — говорится в публикации.

Автор напомнил, что во времена администрации предыдущего президента США Джо Байдена, несмотря на военную помощь Украине, Киев должен был соблюдать одно условие. Речь шла о том, чтобы Украина, в свою очередь, не предпринимала ничего "для эскалации". На практике это означало, что украинская армия могла наносить удары по российским войскам только тогда, когда те пересекали границу.

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Броудер считает, что именно этот факт и способствовал тому, что война продолжалась. Несмотря на то, что у РФ были огромные потери, время играло на руку Кремлю.

Как Трамп помог Украине в войне

Когда же к власти в Вашингтоне пришел Трамп, он в первую очередь лишил Украину американских средств и оружия. Он даже потребовал, чтобы Киев компенсировал средства, потраченные предыдущей администрацией на помощь, посредством соглашения о недрах.

Журналист также напомнил о скандальной встрече Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома. Тогда глава США, в частности, настаивал на том, что у украинского лидера "нет козырей".

"Это было деморализующим моментом для Украины и для всех, кто хочет, чтобы Россия проиграла. Но это открыло новые возможности", — отметил Броудер.

Как только Вашингтон перестал финансировать Украину, он лишился возможности отдавать Киеву приказы. США больше не могли требовать, чтобы украинская армия не наносила удары по целям на территории РФ. Именно это и изменило ход войны, считает журналист.

После этого Украина начала наносить удары по российской нефтеперерабатывающей и экспортной промышленности, используя дроны и ракеты. В стране, которая считалась нефтяной сверхдержавой, уже не хватает топлива для собственных граждан.

"Украина также наносит удары по заводам, поставляющим оружие и предназначенным для военных целей, а также перекрывает линии снабжения в оккупированный Крым так, как мы и представить себе не могли год назад", — говорится в статье.

Автор добавил, что сейчас настало время для стран Запада не "сидеть и аплодировать", а делать всё необходимое, чтобы Украина смогла положить конец этой войне.

Напомним, 29 июня ISW сообщал, что Путин намеренно лжет о победах на фронте.

Ранее издание The Sunday Times также сообщало, что Путин боится потерять Крым, из-за чего ему приходится выбирать один из вариантов.