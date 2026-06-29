Кремлевский диктатор Владимир Путин, который выступил на съезде партии "Единой России" и рассказал о "военных успехах" ВС РФ, специально использовал возможность сказать то, что сказал.

Он таким образом продемонстрировал мощь России и подтвердил свою решимость достичь военных целей РФ и отвергнуть дипломатические решения по прекращению войны на Украине, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Путин уклончиво признал влияние, которое оказывает на Россию кампания дальних ударов Украины, но попытался развеять опасения и создать видимость стабильности", — отмечают военные эксперты.

Во время совещания с правительством диктатор поведал об "успешном продвижении" российских войск на Сумском направлении. Мол, до Сум им осталось 10 км. По словам главы РФ, главной задачей армии страны-агрессора является создание зоны безопасности в Сумской области. Аналитики из DeepState открыто высмеяли и опровергли эти заявления главы Кремля.

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Буквально на днях Путин также уверял, что подразделения Сил обороны Украины якобы "почти заблокированы" в районе реки Старый Оскол.

Однако выяснилось, что Старый Оскол — это не река, а город в Белгородской области России, расположенный примерно в более чем 100 километрах от границы с Украиной.

Напомним, как Крым ведет Путина к поражению в войне. Без контроля над Крымом Россия не сможет выиграть войну против Украины, поэтому последние события на полуострове делают положение российского диктатора Владимира Путина все более шатким.

Также сообщалось, что Путин впервые признал топливный кризис в РФ.