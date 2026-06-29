"Визнав вплив": Путін навмисно бреше про перемоги на фронті, — ISW

Кремлівський диктатор Володимир Путін, який виступив на з’їзді партії "Єдина Росія" і розповів про "військові успіхи" ЗС РФ, спеціально скористався нагодою, щоб сказати те, що сказав.

Таким чином він продемонстрував міць Росії та підтвердив свою рішучість досягти військових цілей РФ і відкинути дипломатичні рішення щодо припинення війни в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін мимоволі визнав вплив, який чинить на Росію кампанія далеких ударів України, але спробував розвіяти побоювання та створити видимість стабільності", — зазначають військові експерти.

Під час наради з урядом диктатор розповів про "успішне просування" російських військ на Сумському напрямку. Мовляв, до Сум їм залишилося 10 км. За словами глави РФ, головним завданням армії країни-агресора є створення зони безпеки в Сумській області. Аналітики з DeepState відкрито висміяли та спростували ці заяви глави Кремля.

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Буквально кілька днів тому Путін також запевняв, що підрозділи Збройних сил України нібито "майже заблоковані" в районі річки Старий Оскол.

Однак з’ясувалося, що Старий Оскол — це не річка, а місто в Бєлгородській області Росії, розташоване приблизно за понад 100 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, як Крим веде Путіна до поразки у війні. Без контролю над Кримом Росія не зможе виграти війну проти України, тому останні події на півострові роблять становище російського диктатора Володимира Путіна дедалі хиткішим.

Також повідомлялося, що Путін уперше визнав паливну кризу в РФ.