Президент США Дональд Трамп насправді ніколи не мав намірів допомогти Україні перемогти у протистоянні з Росією. Однак, схоже, йому все одно вдалося це зробити.

Коли глава Білого дому позбавив Америку контролю над Києвом, він тим самим надав Україні свободу перенести війну на територію РФ. Про це пише журналіст The Telegraph Біл Броудер.

"Під час президентської кампанії Дональд Трамп знову і знову обіцяв, що завершить війну в Україні за 24 години. Звісно, ​​він цього не зробив. Минуло вже понад 1580 днів цієї війни, а вона все ще вирує. Але ось іронія. Власні дії Трампа, жодна з яких не була спрямована на допомогу Україні, можливо, наблизили кінець цієї війни більше, ніж будь-що до цього", — йдеться у публікації.

Автор пригадав, що за часів адміністрації попереднього президента США Джо Байдена, попри військову допомогу Україні, Київ мав дотримуватися однієї умови. Йшлося про те, щоб натомість Україна не робила нічого "для ескалації". На практиці це означало те, що українська армія могла здійснювати удари по російських військах лише тоді, коли ті перетинали кордон.

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Броудер вважає, що саме цей факт і сприяв тому, що війна продовжувалася. Попри те, що у РФ були величезні втрати, час грав на руку Кремлю.

Як Трамп допоміг Україні у війні

Коли ж до влади у Вашингтоні прийшов Трамп, він передусім позбавив Україну американських коштів і зброї. Він навіть вимагав, аби Київ компенсував витрачені попередньою адміністрацією кошти на допомогу шляхом угоди про надра.

Журналіст також нагадав скандальну зустріч Трампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому. Тоді глава США зокрема наполягав на тому, що в українського лідера "немає козирів".

"Це було деморалізуюче для України та для всіх, хто хоче, щоб Росія програла. Але це відкрило двері", — зауважив Броудер.

Як тільки Вашингтон перестав фінансувати Україну, він втратив можливість віддавати Києву накази. Штати більше не могли вимагати, щоб українська армія не атакувала цілі на території РФ. Саме це і змінило хід війни, вважає журналіст.

Після цього Україна почала атакувати російську нафтопереробну та експортну промисловість, застосовуючи дрони та ракети. У країні, що вважалася нафтовою супердержавою, вже не вистачає пального для власних громадян.

"Україна також завдає ударів по заводах зі постачання зброї та військових цілях, а також перекриває лінії постачання до окупованого Криму так, як ми не могли собі уявити рік тому", — йдеться у статті.

Автор додав, що наразі настав час для країн Заходу не "сидіти та аплодувати", а робити все необхідне, щоб Україна могла завершити цю війну.

Нагадаємо, 29 червня ISW писав, що Путін навмисно бреше про перемоги на фронті.

Раніше також видання The Sunday Times розповідало, що Путін боїться втратити Крим, через що має обирати один з варіантів.