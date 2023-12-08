"Міфічна фігура": українці бачать у Залужному "нового Ейзенхауера", — Spiegel

На думку видання, генерал досі не розкривав своїх політичних амбіцій, тому президенту Володимиру Зеленському не вигідно зараз змінювати головнокомандувача ЗСУ, щоб не підштовхнути його в політику.

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Український президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний перебувають у непростій ситуації, викликаній чутками про політичні амбіції Залужного. Деякі українські аналітики порівнюють Залужного з Дуайтом Д. Ейзенхауером, який після закінчення Другої світової війни пішов у політику та став президентом США. Про це пише німецька газета Der Speigel.

Видання посилається на українського політолога Володимира Фесенка, який заявив, що противники Зеленського зацікавлені в тому, щоб "розіграти" президента і його генерала, оскільки Залужний є єдиним, хто має потенціал перемогти Зеленського на наступних виборах.

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У пошуках генералів перемоги: чи потрібно змінювати Залужного та військове командування

В інтерв'ю британському таблоїду "The Sun" Зеленський попередив військових, що якщо вони ведуть війну з думкою про те, що завтра гратимуть у політику, то вони поводяться як політики, а не як військові.

Видання зазначає, що Залужний досі не розкривав своїх політичних амбіцій. Його попередник на посаді головнокомандувача Віктор Муженко припустив, що Залужний міг би в одну мить розвіяти чутки, просто публічно заявивши, що в нього немає амбіцій.

Фесенко вважає, що у відносинах між Зеленським і Залужним виникла дивна патова ситуація. Із одного боку, Залужний перебуває в підпорядкуванні в Зеленського, і формально президент може звільнити його, коли захоче. Із іншого боку, Зеленський знає, що якщо він це зробить, то підштовхне Залужного саме туди, куди він не хоче, а саме в політику.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що депутати від політичної партії "Слуга народу" обговорять на найближчому засіданні фракції висловлювання Мар'яни Безуглої про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше, 30 листопада, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розвіяв чутки про те, що між Зеленським і Залужним склався якийсь конфлікт. Водночас він визнав, що між президентом і головнокомандувачем відбуваються "складні" розмови.