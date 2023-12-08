"Мифическая фигура": украинцы видят в Залужном "нового Эйзенхауэра", — Spiegel

По мнению издания, генерал до сих пор не раскрывал своих политических амбиций, поэтому президенту Владимиру Зеленскому не выгодно сейчас менять главнокомандующего ВСУ, чтобы не подтолкнуть его в политику.

Related video

Украинский президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный находятся в непростой ситуации, вызванной слухами о политических амбициях Залужного. Некоторые украинские аналитики сравнивают Залужного с Дуайтом Д. Эйзенхауэром, который после окончания Второй мировой войны ушел в политику и стал президентом США. Об этом пишет немецкая газета Der Speigel.

Издание ссылается на украинского политолога Владимира Фесенко, который заявил, что противники Зеленского заинтересованы в том, чтобы "разыграть" президента и его генерала, поскольку Залужный является единственным, кто имеет потенциал победить Зеленского на следующих выборах.

Важно

В поисках генералов победы: нужно ли менять Залужного и военное командование

В интервью британскому таблоиду "The Sun" Зеленский предупредил военных, что если они ведут войну с мыслью о том, что завтра будут играть в политику, то они ведут себя как политики, а не как военные.

Издание отмечает, что Залужный до сих пор не раскрывал своих политических амбиций. Его предшественник на посту главнокомандующего Виктор Муженко предположил, что Залужный мог бы в одно мгновение развеять слухи, просто публично заявив, что у него нет амбиций.

Фесенко считает, что в отношениях между Зеленским и Залужным возникла странная патовая ситуация. С одной стороны, Залужный находится в подчинении у Зеленского, и формально президент может уволить его, когда захочет. С другой стороны, Зеленский знает, что если он это сделает, то подтолкнет Залужного именно туда, куда он не хочет, а именно в политику.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что депутаты от политической партии "Слуга народа" обсудят на ближайшем заседании фракции высказывания Марьяны Безуглой о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Ранее, 30 ноября, Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк развеял слухи о том, что между Зеленским и Залужным сложился некий конфликт. При этом он признал, что между президентом и главнокомандующим происходят "сложные" разговоры.