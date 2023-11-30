"Неправильная стратегия": у Зеленского ответили, есть ли конфликт с Залужным (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что слухи о внутренних ссорах вредят Украине. В то же время он признал, что между президентом и главнокомандующим ВСУ происходят "сложные" разговоры.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, есть ли конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом известно из эфира "Радио Свобода" от 30 ноября.

"Мы настаиваем на том, что конфликта не существует. И это главное. Еще раз подчеркиваю, что президент Зеленский в постоянной коммуникации находится с господином Залужным", — сказал он.

Подоляк признал, что военачальник и президент иногда проводят "сложные" разговоры о контрнаступлении ВСУ.

"Но еще раз подчеркиваю: эти общения — ежедневные, в рабочих форматах", — добавил он.

Чиновник подчеркнул, что разговоры о конфликте между Зеленским и военными вредят эффективности планов на контрнаступление, отношениям с партнерами и настроениям в обществе. Более того, они выгодны России.

Заявление Марьяны Безуглой: что говорят у Зеленского

Также Подоляк прокомментировал скандальные заявления народной депутатки от "Слуги народа" Марьяны Безуглой. Он отметил, что ОП не модерирует высказывания парламентариев.

"На мой взгляд, план действий на 2024 год существует. Об этом говорит и президент, и сам господин Залужный. Коррективы, которые надо вносить, оружие, которое нам нужно на этом этапе, технологический рывок, о котором говорит господин Залужный — это все понятно", — отметил советник.

По его словам, принятый Зеленским бюджет четко фиксирует, какие ресурсы будут выделены на боевые действия. Кроме того, на Ставке вносятся коррективы в тактику войска.

Подоляк подчеркнул, что план существует. В то же время он выразил сомнения относительно того, что с ним могут быть ознакомлены депутаты. Чиновник объяснил, что решение о дальнейших действиях на фронте принимает Ставка.

"У нас традиционно депутаты, не только провластные, любые, имеют желание комментировать те или иные действия должностных лиц. Даже радикально, я бы сказал, комментировать. На мой взгляд, это неправильная стратегия", — добавил он.

Комментарий Михаила Подоляка (о Владимире Зеленском и Валерии Залужном — с 10:22)

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что он якобы не может предоставить план на 2024 год. Позже она также обвинила его в публикации "заказной" статьи".

20 ноября президент Владимир Зеленский на фоне слухов о его конфликте с Залужным заявил, что переход военных в политику — это ошибка. По его словам, военачальники должны выбирать между политической карьерой и войной.