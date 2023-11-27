"Меня прорвало": Безуглая рассказала, зачем публично раскритиковала Залужного

По мнению нардепа, ее высказывания в социальных сетях не являются ошибкой. Она подчеркнула, что пишет "очевидные вещи", о которых военные и так знают.

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" и член комитета национальной безопасности Марьяна Безуглая прокомментировала свои критические высказывания в сторону высшего командования Вооруженных сил Украины, в частности в адрес главнокомандующего Валерия Залужного. О мотивах своих действий нардеп рассказала в интервью BBC Украина 27 ноября.

В комментарии журналистам Безуглая отметила, что не считает публикацию своих нашумевших заявлений ошибкой. По словам нардепа, ее высказывания были "очень деликатными" и затронули лишь "часть айсберга".

Депутат заявила, что не согласовывает свои публикации в социальных сетях с Офисом президента и не делает их в интересах главы государства Владимира Зеленского.

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"Можно сказать, что меня "прорвало". Это не из-за всех этих теорий, что я вроде бы "тестирую реакцию общества". Я сама генерирую себе тезисы. Конечно, я в коммуникации со своей командой, но часто мне приходится настаивать касательно определенных моментов", — объяснила нардеп.

Безуглая сказала, что пыталась непублично решить проблемные вопросы украинской армии, однако не смогла добиться конструктивного взаимодействия с Генштабом ВСУ. Она подчеркнула, что пишет "очевидные вещи", о которых военные и так знают.

"Они знают и о непотизме генералитета и о решении "идите штурмуйте посадку прямо" и о том, каким образом готовились бригады. Это все прекрасно известно", — заявила она.

Безуглая не ответила на вопрос о том, кто именно, по ее мнению, должен стать новым главнокомандующим ВСУ вместо генерала Валерия Залужного. Депутат лишь отметила, что эту должность не должен получить никто из "предыдущей когорты представителей генеральских фракций".

"Есть среди генералитета буквально 5% "белых ворон" в их отрицательном отборе. Но есть много боевых офицеров на уровне командиров бригад, которых надо двигать вверх. Но их не двигают, там "стекольный потолок", — сказала депутат.

В разговоре с журналистами Безуглая еще раз повторила, что у Генштаба ВСУ нет "плана действий" на 2024 год. По ее словам, об этом "знают все в нашей среде и знают партнеры".

В издании отметили, что Генштаб ВСУ отказался давать комментарии касательно обвинений Безуглой.

Скандал с Безуглой: что известно

Напомним, 26 ноября Марьяна Безуглая раскритиковала действия высшего военного командования ВСУ, в частности Валерия Залужного. Она заявила, что главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план на следующий год, а военное командование Украины никак не предлагает реформировать мобилизационные процессы в стране. По ее словам, такие руководители должны уйти в отставку.

Народный депутат Людмила Буймистер отреагировала на высказывания коллеги. Она обратилась к Генпрокурору Украины с заявлением, в котором призвала открыть в отношении Безуглой уголовное дело по статьям "госизмена" и "шпионаж".

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.