План войны. Из-за каких документов Марьяна Безуглая требует увольнения генерала Залужного и где их взять

Руководство фракции "Слуга народа" просит от командования план войны на следующий год. Народный депутат Марьяна Безуглая даже требует увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который, по ее мнению, не управляет армией. Фокус разбирался, о каких планах говорят парламентарии и не являются ли они государственной тайной.

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Народный депутат, заместитель председателя профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (Слуга народа) требует увольнения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Свое решение она аргументировала тем, что генерал Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Об этом она написала на собственной странице в Facebook. Безуглая не раскрыла деталей, где и когда командование должно было предоставить эти планы, а лишь сослалась на некую "непубличную дискуссию". Фокус пытался уточнить детали у народного депутата, однако на телефонные звонки и сообщения она не ответила.

Марьяна Безуглая не увидела желаемых для нее ответов какой будет война в 2024 году, поэтому требует отставки главнокомандующего ВСУ Залужного Фото: Facebook

Подобные заявления о планах войны на будущий год уже высказывал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Еще один вопрос, который очень горячий — сколько еще людей мобилизуют. Есть мобресурс, он известен. Но если делать ротацию, то надо мобилизовать еще половину людей в Украине, а если нет — то тогда они (уже мобилизованные — ред.) страдают. Что с этим делать, и хотя бы короткий план на год дайте, видение дайте. Говорим военному руководству. Но видения нет — живем как жили. А нас это не устраивает, потому что нам надо готовиться", — сказал Арахамия в интервью телепрограмме "Мосийчук+" на канале "1+1".

Как увольняют главнокомандующего ВСУ

Согласно действующему законодательству, главнокомандующий ВСУ является высшей руководящей должностью в украинской армии. Вопрос назначения и увольнения главнокомандующего относится к полномочиям президента по представлению министра обороны. До 2020 года главнокомандующий также занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ, принятие закона об основах национальной безопасности разделило эти две должности. К полномочиям главнокомандующего ВСУ относится контроль состояния обеспечения армии военной техникой, вооружением и другими ресурсами. Эта деятельность направлена на развитие армии, ее подготовки и обеспечения. Он отчитывается только перед президентом, то есть верховным главнокомандующим, и министром обороны о достижении военно-стратегических целей в сфере обороны. Народные депутаты или профильный комитет не имеют полномочий по отчету от главнокомандующего. Ровно, как и инициативы по его назначению или увольнению.

Терминология войны и обороны

По словам бывшего генерального директора Директората по нацбезопасности и обороне Офиса президента, полковника запаса Ивана Апаршина, никакого плана войны не существует в природе. Есть планы операций, например, наступательная, оборонительная, контрнаступательная. Уже на тактическом уровне они являются конкретными боевыми действиями. Если уж идти по вопросу народного депутата, то структурно это выглядит следующим образом: замысел операции — решение о ее проведении — план операции. Расходы на такие операции обсуждаются на Совете безопасности и Ставке.

"Все расходы, о которых спрашивает народный депутат, есть в Государственном бюджете, которые она, в том числе, готовила и голосовала за него. Выглядит странным, как тогда утверждали этот документ", — говорит он Фокусу.

Генералу Залужному остается лишь наблюдать за тем, как все желающие пытаются влезть в военное планирование Фото: Facebook

Единственным документом, который говорит о планах ведения войны на территории страны, является План обороны Украины, который разрабатывается ежегодно и утверждается президентом. Документ является частью оборонного планирования и имеет секретный характер. Исключительно по Плану обороны Генеральный штаб ВСУ разрабатывает планы проведения операций. Сейчас действует план введенный в действие решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля 2022 года. Его сценарий — эскалация Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины, вооруженная агрессия со стороны других государств или коалиций государств — полномасштабное применение военной силы против Украины путем проведения военных операций с решительными целями, что может сопровождаться информационными кампаниями, информационно-психологическими операциями, кибероперациями и специальными операциями против Украины, а также блокадой ее портов, побережья, воздушного пространства.

Исключительно по Плану обороны Украины Генеральный штаб ВСУ разрабатывает планы проведения операций

Вопрос потребностей войска определяют главнокомандующий и министр обороны ежегодно при планировании государственного бюджета на следующий год. Также существуют планы мобилизации, ротации боевых частей и их пополнения. Все эти документы имеют ограниченный доступ и являются государственной тайной. Народные депутаты, особенно из профильного комитета, должны это хорошо знать.

"Я более чем уверен, что такой план есть, он разработан и детализирован до уровня воинских частей. На данный момент ожидается его корректировка в зависимости от той военной помощи, которую мы можем получить от США. План операции — это тысячи документов, в конце всего этого комплекса есть пункт с ресурсами, которые на нее выделяются. Нам еще не сказали сколько и какой техники мы получим от партнеров", — говорит Апаршин.

Власть готовится к усилению мобилизации

В публичной украинской политике принято искать того, кому может быть выгодно то или иное решение или заявление. Вопрос дискредитации военного командования и деморализации личного состава мы оставим на усмотрение политического руководства "Слуги народа". Однако со слов Безуглой четко прослеживается необходимость усиления мобилизации в Украине. На прошлой неделе президент Зеленский дал поручение Залужному и министру обороны Рустему Умерову представить новый план мобилизации. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Литвы Эдгарсом Ринкевичсом. Здесь стоит уточнить, что за проведение мобилизации ответственное командование Сухопутных сил ВСУ, проводящее ее силами Территориальных центров комплектования. О необходимости изменения подходов к мобилизации писал в резонансном материале для The Economist и сам Залужный. Генерал замечал об увеличении мобилизации и подготовке резервов. Обращалось внимание на необходимость исправления законодательных пробелов и внедрения новых программ, таких как "боевая стажировка". Сейчас в Верховной Раде идет работа по внесению изменений в соответствующее законодательство.

Украину ждет усиление мобилизации, законодатели уже работают над этим вопросом Фото: Getty Images

"Сейчас нужно учитывать все мужское население в возрасте от 18 до 60 лет, а также военнообязанных женщин. Надо понимать, какой потенциал и возможности для кадрового обеспечения Сил обороны. У нас отмечается определенный некомплект в боевых частях, а для ведения операций по деоккупации территории нужны именно новые бригады, о которых и говорит командование. Это кроме того, что должны быть укомплектованы уже действующие", — говорит Фокусу экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он вспоминает, что между Минобороны и Генштабом всегда были какие-то моменты из-за разделения обязанностей и ответственности.

"Планы мобилизации являются вопросом государственной тайны, но не является секретной информацией вопрос каким образом должны появляться необходимые военнослужащие. В РФ в четыре раза больше населения, наши военные рассказывают, что когда вражеское подразделение уничтожается на позиции, на утро появляется новое. Исходя из этого, нужно думать, как обеспечивать одного нашего военнослужащего, чтобы он мог воевать против четырех", — говорит эксперт.

Стоит напомнить, что конфликты в военной среде имеют крайне негативные последствия для обороноспособности государства. В период с марта 2020 до июля 2021 года главнокомандующим ВСУ был генерал-полковник Руслан Хомчак, который имел конфликт с министром обороны Андреем Тараном. Когда конфликт начал приобретать публичность, Хомчак был уволен, впоследствии в отставку отправили и Тарана. В июле 2021 года главнокомандующим ВСУ был назначен Валерий Залужный, который имел чуть больше, чем полгода до начала полномасштабного вторжения РФ.

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